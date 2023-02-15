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Український військовий в Бахмуті, 14 лютого 2022 рокуФото: Libkos/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Війська РФ мають резерв, але і проблеми з технікою - ГУР МО

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За словами представника ГУР МО, війська РФ не здатні виконати поставлені завдання, втім це не означає, що спроб не буде. У РФ є резерв, накопичена жива сила, водночас є проблема з технікою та боєкомплектом.

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Нинішню активізацію російських військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням РФ в Україну у лютому 2022, заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "24 Каналу", повідомляє пресслужба ГУР МО у середу, 15 лютого.

"Ми бачимо, що вони (російські війська. – Ред.) не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК (боєкомплектом. – Ред.)", – розповів Юсов.

За його словами, російська сторона розуміє, що продовження українського контрнаступу і операції з деокупації території неминучі. Українські Збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя, додав представник воєнної розвідки.

"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", – наголосив Юсов.

Рішення Києва обороняти Бахмут стратегічно правильне - ISW

Між тим в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українська оборона Бахмута виснажила значні російські сили і, ймовірно, створить сприятливі умови для контрнаступу України.

"ISW і далі оцінює, що рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим зусиллям, незважаючи на його ціну для України", - йдеться в огляді ISW, оприлюдненому в ніч на 15 лютого.

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Там зазначається, що оборона Україною Бахмута змусила Кремль задіяти значну частину найманців ПВК "Вагнер" і "цінні російські повітряно-десантні війська для підтримки виснажливого просування". Якби російські війська зайняли Бахмут без значного опору українських сил, вони могли б сподіватися на розширення своїх дій таким чином, який змусив би Україну спішно будувати оборонні позиції на місцевості, яка менше підходить для цього, вважають у ISW.

"Оборона Бахмута і спроби України створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна поступилася містом раніше", - вважають аналітики Інституту.

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