Війна в Україні виснажила російську армію – ISW

Боєздатність російської армії знизилася на 40 відсотків, а спроби РФ просунутися на Донбасі даються їй "величезною ціною", йдеться у звіті ISW.

Військова кампанія РФ в Україні, ймовірно, сильно виснажила російські резерви техніки і живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому в ніч на 16 лютого.

За даними міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, які він навів у інтерв'ю BBC, Росія могла задіяти до 97 відсотків своєї армії у війні проти України, а її боєздатність знизилася на 40 відсотків через "рівень виснаження майже як у Першу світову війну".

У Лондоні не бачать зосередження військової сили РФ для здійснення великого наступу, а спроби росіян просунутися на Донбасі даються їм "величезною ціною", додав Воллес.

Аналітики інституту зазначають, що не можуть незалежно підтвердити оцінки Воллеса, але дані Великобританії збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що російські збройні сили потребують значного відновлення, аби мати здатність вести ефективну маневрену війну.

РФ вимушена покладатися на стару техніку

На думку експертів, нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості та змушує Москву покладатися на стару техніку.

Зусилля РФ з модернізації та нарощення виробництва техніки "навряд чи збільшать спроможність російської оборонної промисловості виробляти танки швидко і у великих масштабах", вважають аналітики ISW.

На їхню думку, РФ не вдасться зробити це вчасно, щоб вплинути на результат нинішнього наступу або українського контрнаступу, який розпочнеться в найближчі місяці.

Своєчасне надання техніки Києву необхідне для успішного контрнаступу

Водночас своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні ще більше послабило б здатність Росії вести механізовану війну, припускають в ISW.

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"Україна, ймовірно, і далі має вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості і масштабу надання Заходом необхідної техніки, зокрема, танків і бронетехніки", - йдеться у звіті.

Мобілізація в РФ малоімовірна - ISW

Крім того, за даними Інституту, президент Росії Володимир Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нові мобілізаційні ініціативи або будь-які інші заходи у зверненні до Федеральних зборів РФ, запланованому на 21 лютого.

"Скоріше за все, Путін "перепакує" заходи Росії щодо інтеграції окупованих територій до складу РФ як нове досягнення", - зазначають аналітики.

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Між тим військова розвідка Великобританії повідомляє, що РФ з початку війни втратила понад 130 літаків. Водночас, як зазначається у аналізі за 16 лютого, опублікованому в Twitter міноборони країни, Москва ще має практично неушкоджений парк із близько 1500 військових літаків. Втім, ймовірність того, що Росія наразі готується до масштабної повітряної кампанії, низька, оскільки, за нинішніх обставин на полі бою, РФ, скоріше за все, зазнає непосильних втрат авіації, вважають у британській розвідці.

Авіація РФ відстає у війні - британська розвідка

За даними британських розвідників, РФ продовжує використовувати у бойових діях приблизно ту ж кількість літаків і гелікоптерів, як і місяцями до того.

"Російська авіація продовжує суттєво відставати у війні, обмежена постійною високою загрозою з боку української протиповітряної оборони та розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах", - зазначають у розвідці Великобританії. Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, контрольованою РФ, що не дозволяє їм ефективно виконувати ключову ударну роль, додали там.

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