Росія, схоже, не змогла підготувати мобілізованих - ISW

Диспропорція між обмеженими просуваннями в районі Бахмута і відсутністю значущих успіхів в інших районах України може свідчити про те, що мобілізовані військові РФ не підготовлені до ефективного наступу, кажуть в ISW.

Російське командування, схоже, не змогло за короткий проміжок часу підготувати мобілізованих до проведення ефективних наступальних операцій, припускає американський Інститут вивчення війни (ISW) у аналітичному звіті, опублікованому в неділю, 12 лютого. Аналітики дійшли такого висновку, порівнявши дії сил РФ у районі Бахмута і на інших ділянках фронту.

У той час як під Бахмутом російські сили домагаються обмеженого, але значного просування, в інших частинах України цього не відбувається, йдеться у повідомленні.

Російські наступальні операції в інших місцях Донецької області та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській поки не мають оперативного значення, зазначають аналітики. "Схоже, що російські військові не змогли підготувати свій мобілізований особовий склад до ефективних механізованих наступальних операцій за короткий проміжок часу з моменту призову", - вказує ISW.

Відсутність відповідних транспортних засобів, боєприпасів та інших матеріальних засобів, ймовірно, також сприяє неефективності російської тактики механізованого маневру, додають аналітики.

Водночас в ISW вважають, що українські військові чиновники недооцінюють здатність Росії почати широкомасштабний наступ у Донецькій області при нинішньому стані російських збройних сил.

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Напередодні в українській розвідці заявляли, що Росія не має достатніх ресурсів, щоб почати новий великий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. При цьому у ISW зазначають, що наступ РФ на Луганщині уже розпочався.