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Олексій Данілов
Олексій ДаніловФото: Anna Voitenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Данілов: ми повернемо собі кордони 1991-го року

Ірина Ухіна | Євген Тейзе
15 хв. тому

Україна відновить територіальну цілісність у міжнародно визнаних 1991 року кордонах, заявив в інтерв'ю DW секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, лише так можлива стабільність по завершенні війни.

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Не досягнувши головної мети нападу, Росія перейшла до реалізації "плану Б" - розподілу України на дві частини, за прикладом Північної і Південної Кореї, вважає Олексій Данілов. Ключовим для Москви, на думку голови Ради національної безпеки і оборони, є контроль над півднем України. "Їхня мрія - по суходолу мати шлях до Криму", - сказав Данілов в інтерв'ю DW. Посадовець переконаний, що в разі успішного контрнаступу Збройних сил України, Москва активізує шантаж міжнародної спільноти ядерною зброєю.

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"Включно з Кримом"

Водночас, наголошує Олексій Данілов, жодні погрози не мають зупинити Україну у боротьбі за відновлення територіальної цілісності. "Ми обов'язково маємо звільнити всю територію нашої країни, включно з Кримом. Ми повернемо собі кордони 91-го року, як би комусь щось не хотілося", - зазначив секретар РНБО у розмові з DW. За словами Данілова, лише цілісність країни гарантує стабільність, що є запорукою розвитку держави, зокрема й економічного. "Ніхто не буде вкладати в територію, на якій незакінчений конфлікт", - переконаний Данілов. Саме з цих міркувань, додає посадовець, боротися за відновлення територіальної цілісності одночасно з Україною мають так само й Молдова і Грузія.

Говорячи про майбутнє після війни, Олексій Данілов висловив переконання, що Україна стане частиною НАТО.

Як Україна перемагає за допомогою технологій


DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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