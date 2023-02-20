Данілов: ми повернемо собі кордони 1991-го року

Україна відновить територіальну цілісність у міжнародно визнаних 1991 року кордонах, заявив в інтерв'ю DW секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, лише так можлива стабільність по завершенні війни.

Не досягнувши головної мети нападу, Росія перейшла до реалізації "плану Б" - розподілу України на дві частини, за прикладом Північної і Південної Кореї, вважає Олексій Данілов. Ключовим для Москви, на думку голови Ради національної безпеки і оборони, є контроль над півднем України. "Їхня мрія - по суходолу мати шлях до Криму", - сказав Данілов в інтерв'ю DW. Посадовець переконаний, що в разі успішного контрнаступу Збройних сил України, Москва активізує шантаж міжнародної спільноти ядерною зброєю.

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"Включно з Кримом"

Водночас, наголошує Олексій Данілов, жодні погрози не мають зупинити Україну у боротьбі за відновлення територіальної цілісності. "Ми обов'язково маємо звільнити всю територію нашої країни, включно з Кримом. Ми повернемо собі кордони 91-го року, як би комусь щось не хотілося", - зазначив секретар РНБО у розмові з DW. За словами Данілова, лише цілісність країни гарантує стабільність, що є запорукою розвитку держави, зокрема й економічного. "Ніхто не буде вкладати в територію, на якій незакінчений конфлікт", - переконаний Данілов. Саме з цих міркувань, додає посадовець, боротися за відновлення територіальної цілісності одночасно з Україною мають так само й Молдова і Грузія.

Говорячи про майбутнє після війни, Олексій Данілов висловив переконання, що Україна стане частиною НАТО.

Як Україна перемагає за допомогою технологій To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



