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Польські танки Leopard 2 для України
Фото: Polish Chancellery of Prime Ministry/Krystian Maj/AA/picture alliance
КонфліктиПольща

Польща передала Україні ще десять танків Leopard 2

Ольга Журавльова
36 хв. тому

Варшава відправила Києву ще десять "Леопардів". Найближчим часом Україна має отримати батальйон важких танків від партнерів.

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Польща передала Україні ще десять із 14 обіцяних танків Leopard 2, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер, 9 березня. Він також пообіцяв, що інші партнери невдовзі надішлють Києву свої танки. "Йдеться про батальйон важких танків, польську частку яких вже доставлено, а у випадку з нашими союзниками - буде доставлено в Україну найближчим часом", - цитує Блащака агенція AFP.

За даними Блащака, крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону має бути також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість - з Іспанії. Блащак повідомив, що він веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес про надання Україні, "можливо, ще чотирьох" танків. Він також повідомив, що в Польщі завершилося навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2. 

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Західні танки для України

Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн. Першою надати Збройним силам України (ЗСУ) основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 від неї мають надійти в Україну наприкінці березня.

Німеччина пообіцяла передати Збройним силам України 18 танків Leopard 2 A6 і дозволила їхній реекспорт в Україну іншим країнам. Також "Леопарди" Києву пообіцяли Польща, Іспанія, Швеція, Норвегія, Канада , Португалія та Фінляндія.

Окрім Leopard 2 Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. А США пообіцяли передати Україні 31 американський танк Abrams.

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Військові ЗСУ навчаються управляти Leopard

 

 

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