Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня

Цього тижня Польща передасть Україні десять з 14 обіцяних танків Leopard 2, повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Перші чотири танки прибули в Україну 24 лютого.

В Україну цього тижня буде доставлено ще десять бойових танків німецького виробництва Leopard 2. Про це заявив у вівторок, 7 березня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Чотири (танки - Ред.) вже в Україні, ще десять поїдуть в Україну цього тижня", - цитує Блащака агенція Reuters. Загалом Польща пообіцяла надіслати 14 танків Leopard 2.

Також, за його словами, Польща готова створити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом і обслуговуванням танків Leopard, які поставляють в Україну. Крім того, Польща готова виробляти для танків Leopard запчастини, які нині в дефіциті. Цю тему польського міністр планує обговорити з німецьким колегою Борисом Пістріусом (Boris Pistorius) на зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Читайте також: Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Танки для України

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн, у рамках якої пообіцяли Україні не тільки німецькі "Леопарди", але й низку інших західних бойових танків. Першою надати Збройним силам України (ЗСУ) основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 від неї мають надійти в Україну наприкінці березня.

Німеччина пообіцяла передати Збройним силам України 18 танків Leopard 2 A6 і дозволила їхній реекспорт в Україну іншим країнам. Також "Леопарди" Києву пообіцяли Польща (14 одиниць), Іспанія (до 10), Швеція (до 10), Норвегія (вісім), Канада (вісім), Португалія та Фінляндія (по три).

Окрім Leopard 2 Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. Після цього Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Києву щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості, а поставку обіцяють "протягом найближчих місяців".

Читайте також: Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити українське військо?

США пообіцяли передати Україні 31 американський танк Abrams. За даними The Washington Post, вони зможуть бути доставлені лише наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.