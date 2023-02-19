Франція наступного тижня передасть Україні легкі танки

Обіцяні наприкінці минулого року броньовані машини AMX-10, які класифікують як легкі колісні танки, Франція почне відправляти в Україну до кінця наступного тижня. Кількість поки що не розкривається.

Франція наступного тижня почне постачати Україні броньовані машини AMX-10 RC, які класифікуються як легкі колісні танки. Про це повідомив у неділю, 19 лютого, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню газеті Le Parisien.

За його словами, перші машини будуть відправлені в Україну "до кінця наступного тижня" (до 26 лютого. - Ред.). Їхню кількість у першій партії міністр назвати відмовився, щоби не передавати Росії "стратегічну інформацію".

Відповідаючи на запитання щодо можливості надання винищувачів, про яке просить Україна, Лекорню сказав, що це питання "не є табу", але така військова допомога ставить складні "логістичні та практичні питання".

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Перші західні танки

Передачу Україні AMX-10 RC Париж анонсував на початку січня. "Це перший випадок, коли танки західного виробництва поставляються українським збройним силам", - сказав тоді журналістам помічник Макрона.

Наприкінці січня Макрон не виключив надання Україні французьких основних бойових танків Leclerc. Він попрохав Лекорню розглянути це питання. Нової інформації щодо їхнього постачання поки не було.

"Танкова коаліція"

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися щонайменше 12 країн.

Першою надати Збройним силам України (ЗСУ) основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 мають надійти в Україну від неї наприкінці березня.

Німеччина наприкінці січня анонсувала передачу ЗСУ 14 танків Leopard 2 і дозволила їхній реекспорт в Україну іншим країнам. Їх Києву пообіцяли Польща (14 одиниць), Норвегія (вісім), Іспанія (від чотирьох до шести), Канада (чотири) та Португалія (три). Перший канадський "Леопард" уже прибув до Польщі. Танки від Німеччини та Португалії очікуються до кінця березня.

Згодом, окрім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. Після цього Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Києву щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості, а поставку обіцяють "протягом найближчих місяців".

США пообіцяли передати Україні 31 американський танк Abrams. За даними The Washington Post, вони зможуть бути доставлені лише наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

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