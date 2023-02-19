  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Французькі легкі танки AMX-10 RC
Французькі легкі танки AMX-10 RCФото: Gouhier Nicolas/abaca/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Франція наступного тижня передасть Україні легкі танки

Роман Губа
1 год. тому

Обіцяні наприкінці минулого року броньовані машини AMX-10, які класифікують як легкі колісні танки, Франція почне відправляти в Україну до кінця наступного тижня. Кількість поки що не розкривається.

https://p.dw.com/p/4NiDg

Франція наступного тижня почне постачати Україні броньовані машини AMX-10 RC, які класифікуються як легкі колісні танки. Про це повідомив у неділю, 19 лютого, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню газеті Le Parisien.

За його словами, перші машини будуть відправлені в Україну "до кінця наступного тижня" (до 26 лютого. - Ред.). Їхню кількість у першій партії міністр назвати відмовився, щоби не передавати Росії "стратегічну інформацію".

Відповідаючи на запитання щодо можливості надання винищувачів, про яке просить Україна, Лекорню сказав, що це питання "не є табу", але така військова допомога ставить складні "логістичні та практичні питання".

Читайте також: Війна РФ проти України: західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Перші західні танки

Передачу Україні AMX-10 RC Париж анонсував на початку січня. "Це перший випадок, коли танки західного виробництва поставляються українським збройним силам", - сказав тоді журналістам помічник Макрона.

Наприкінці січня Макрон не виключив надання Україні французьких основних бойових танків Leclerc. Він попрохав Лекорню розглянути це питання. Нової інформації щодо їхнього постачання поки не було.

"Танкова коаліція"

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися щонайменше 12 країн.

Першою надати Збройним силам України (ЗСУ) основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 мають надійти в Україну від неї наприкінці березня.

Німеччина наприкінці січня анонсувала передачу ЗСУ 14 танків Leopard 2 і дозволила їхній реекспорт в Україну іншим країнам. Їх Києву пообіцяли Польща (14 одиниць), Норвегія (вісім), Іспанія (від чотирьох до шести), Канада (чотири) та Португалія (три). Перший канадський "Леопард" уже прибув до Польщі. Танки від Німеччини та Португалії очікуються до кінця березня.

Згодом, окрім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. Після цього Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Києву щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості, а поставку обіцяють "протягом найближчих місяців".

США пообіцяли передати Україні 31 американський танк Abrams. За даними The Washington Post, вони зможуть бути доставлені лише наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

Читайте також: Україна отримає в березні менше чверті обіцяних сучасних танків - ЗМІ 


Пропустити розділ Топтема

Топтема

Французькі легкі танки AMX-10 RC

Франція наступного тижня передасть Україні легкі танки

Політика1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Петро Порошенко

Порошенко в Мюнхені: Не вірте Путіну і не бійтеся його

Порошенко в Мюнхені: Не вірте Путіну і не бійтеся його

Політика23 год. тому
Мюнхенська конференція з безпеки. Віртуальний виступ Володимира Зеленського

Експертка: Якщо РФ переможе, буде геополітична катастрофа

Експертка: Якщо РФ переможе, буде геополітична катастрофа

Політика18 лютого 2023 р.
Ukraine Kiew | Präsident Selenskyj und Sean Penn

"Українці переможуть": прем’єра "Суперсили" на Берлінале

"Українці переможуть": прем’єра "Суперсили" на Берлінале

Кіно18 лютого 2023 р.
Віртуальний виступ Володимира Зеленського на МКБ-2023

Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

Політика18 лютого 2023 р.
Ніко Ланґе

Експерт МКБ: Важливо наростити виробництво боєприпасів в ЄС

Експерт МКБ: Важливо наростити виробництво боєприпасів в ЄС

Політика17 лютого 2023 р.
Російський фрегат "Адмірал Горшков" у гавані Кейптауну

Російські військові у ПАР: як Кремль посилює вплив в Африці

Російські військові у ПАР: як Кремль посилює вплив в Африці

Конфлікти17 лютого 2023 р.
На головну сторінку