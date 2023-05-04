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Володимир Зеленський і Марк Рютте під час пресконференції у Гаазі
Володимир Зеленський і Марк Рютте під час пресконференції у ГаазіФото: Yves Herman/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Україна вірить в успішний контрнаступ – Зеленський

Дар'я Нинько | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Говорити про успіх на тлі людських втрат неправильно, вважає Зеленський. Водночас він запевнив, що Україна готується до контрнаступу і очікує підтримки від партнерів.

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Україна активно готується до контрнаступу і вірить в його успіх. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо у Гаазі у четвер, 4 травня.

"Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Ми робимо максимум. Не лише наші військові, а й суспільство працює на армію, наші заводи, наші підприємці – всі думають про те, як посилити нашу армію щодня. Ми дійсно готуємося до контрнаступу і ми не думаємо про те, що у нас може не бути успіху. Це не наш спосіб", - зазначив він. Водночас Зеленський додав, що говорити про стовідсотковий гарантований успіх не можна.

Також президент наголосив, що говорити про успіх в умовах, коли є втрати людей, неправильно. "У будь-якому випадку, ми підемо вперед і очікуємо дечого від наших партнерів", - додав він.

Зеленський закликав пришвидшити поставки озброєння

Крім того, президент України закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Києву бронетехніки та авіації.

"Ми зараз стикаємося з численними безпековими проблемами. І ми дуже хочемо отримати якнайшвидше те, що обіцяно нашій країні. Закликаю Бельгію та Нідерланди долучатися до якнайшвидших поставок, зокрема, уклавши договір щодо прискорення поставок, щодо створення коаліції з надання нових озброєнь на кшталт "танкової коаліції".

Він наголосив, що країни Північної Європи та низка інших країн готові до створення подібної коаліції для постачання броньованої техніки.

Також Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібні сучасні військові літаки. "Немає жодного раціонального обґрунтування, аби відмовляти у цьому. Ми маємо зміцнити крила України, аби прискорити настання миру", - наголосив український лідер.

Як модернізувати військову авіацію України?

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Володимир Зеленський і Марк Рютте під час пресконференції у Гаазі

Україна вірить в успішний контрнаступ – Зеленський

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