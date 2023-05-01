Шольц: Боєприпаси до Gepard з ФРН Київ отримуватиме з серпня

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), Україна може з серпня розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard з Німеччини. Налаштовується виробництво, але це займе певний час, сказав Шольц під час діалогу з громадянами у Бендорфі поблизу Кобленца у неділю, 1 травня.

Зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів російської території, наголосив при цьому Шольц, слова якого наводить Reuters. Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, пояснив канцлер і додав, що за усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО.

У Кобленці у цей день Шольц взяв участь у мітингу з нагоди Дня праці.

Згідно зі списком переданих Україні озброєнь, що регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН , Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планував розпочати влітку цього року постачання боєприпасів до САУ Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України. Повідомлялось, що всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.

Як відомо, через відмову Швейцарії дозволити реекспорт Україні боєприпасів до "гепардів" Rheinmetall вирішив збудувати новий завод для їхнього виготовлення.