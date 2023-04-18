Шольц сподівається на дозвіл Берна на реекспорт зброї Києву

Канцлер ФРН висловив сподівання, що Берн погодить реекспорт озброєнь швейцарського виробництва Києву. Досі Швейцарія відхиляла ці прохання, посилаючись на заборону надання зброї країні, що перебуває у війні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) сподівається на позитивне рішення Швейцарії щодо реекспорту зброї свого виробництва третіми державами Україні, що дозволить поповнити виснажені запаси Києва. Про це очільник уряду ФРН заявив у вівторок, 18 квітня, на спільній пресконференції з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

"Ми знаємо, що Україна потребує підтримки зброєю та боєприпасами, і тому було кілька запитів з боку Німеччини. Ми визнали рішення, ухвалені на сьогодні, і уважно стежимо за жвавими дебатами в Швейцарії зі сподіванням на зміни", - сказав канцлер ФРН.

Водночас Берсе заявив, що правила в Швейцарії "чіткі", маючи на увазі національний закон, який забороняє реекспорт зброї швейцарського виробництва країні, що перебуває в міжнародному збройному конфлікті.

"Ви не можете просити нас порушити наші закони", - додав президент Берсе. За його словами, Швейцарія, яка є традиційно нейтральною країною, відіграє "особливу роль", оскільки є місцем розташування низки міжнародних організацій.

У Швейцарії тривають дебати щодо реекспорту зброї

Попри тиск з боку Києва та його союзників, Швейцарія досі відмовлялася дозволити країнам, які володіють зброєю та боєприпасами швейцарського виробництва, реекспортувати їх Україні. Берн відхилив прямі запити на це від Німеччини, Іспанії та Данії. Німеччина, наприклад, прагне експорту швейцарських боєприпасів для танків Gepard в Україну.

Втім, за словами президента Швейцарії, питання щодо реекспорту спричинило палкі дебати всередині держави. Наразі у швейцарському парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на пом'якшення цих правил.

Ухвалення остаточного рішення, що включатиме дебати між парламентом та урядом, а також можливий референдум з цього питання, ймовірно, займе кілька місяців, пише агенція AFP.

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