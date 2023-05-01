1 травня у ФРН: заклики до справедливих зарплат та миру

У понеділок, 1 травня, у День праці, німецькі профспілки провели мітинги під гаслом "Незламна солідарність". На заходах промовці вимагали справедливої оплати праці та закликали до миру в Україні.

У Кобленці канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) звернувся до німецьких компаній із закликом здійснювати більше професійного навчання. За його словами, багато підприємств скаржилися на брак кваліфікованих працівників, але водночас не бажали надавати місця для навчання. Зі свого боку, наголосив Шольц, федеральний уряд зробить усе можливе, щоб кожен, хто бажає пройти навчання, мав можливість освоїти професію.

Шольц наголосив також на важливості імміграції для ринку праці. Він сказав, що з одного боку, влада країни обмежує нелегальну міграцію, а з іншого - слідкує за тим, "щоб у тих, хто потрібен як працівники тут, у Німеччині, теж був шанс", оскільки це необхідно і для майбутнього німецької економіки.

Канцлер ФРН закликав поважати всі форми роботи. "Повага до праці - це те, що необхідно для нашої демократії і для нашої взаємодії", виголосив він.

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Профспілки за справедливу оплату праці

Президент профспілки промисловців IG Metall Йорґ Гофманн (Jörg Hofmann) наголосив на важливості соціального партнерства. Саме завдяки профспілкам Німеччина є економічно і політично сильнішою на тлі багатьох світових криз. Гофманн також наголосив на важливості права на страйк, яке буде захищатися від будь-якого політичного втручання.

Голова профспілки Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke) говорив про важливу роль політики колективних переговорів. За його словами, після трьох років пандемії та в умовах інфляції необхідно забезпечити реальну заробітну плату. Лідерка Об'єднання німецьких профспілок DGB Ясмін Фахімі (Yasmin Fahimi) також виступила на підтримку справедливої оплати праці та проти експлуатації та прагнення прибутків будь-якою ціною.

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Заклики до миру в Україні

Під час мітингів спікери закликали Росію припинити агресивну війну проти України. Шольц заявив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. За його словами, не можна силою пересувати кордони у світі.

Гофманн наголосив, що на додаток до військової та фінансової допомоги необхідно активізувати дипломатичні зусилля для досягнення миру.

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Сутички з поліцією у Штутгарті

Сотні тисяч людей відгукнулися на заклик профспілок і вийшли на демонстрації по всій країні за справедливі умови праці. У Штутгарті між тим представник поліції повідомив, що деякі демонстранти з лівоекстремістського табору кидали димові шашки. Поліцейські застосували перцевий газ, кийки, а також безпілотник.

У Берліні для забезпечення порядку на вечірній демонстрації 1 травня задіюють понад шість тисяч правоохоронців.

1 травня у Німеччині - це державне свято та вихідний.