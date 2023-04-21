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Порожній вокзал у Берліні (архівне фото)
Порожній вокзал у Берліні (архівне фото)Фото: Jochen Eckel/picture alliance
СуспільствоНімеччина

По всій Німеччині страйкують залізничники

Євген Жуков
3 год. тому

До страйку трьох німецьких аеропортів долучилися ще два, а також залізничники. Рух поїздів у ранкові години паралізований по всій країні.

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Залізничний рух у Німеччині практично паралізований вранці в п'ятницю, 21 квітня, через попереджувальний страйк, оголошений профспілкою працівників залізниць і транспорту EVG. До боротьби за поліпшення умов праці приєдналися співробітники близько 50 залізничних компаній країни.

Рух поїздів далекого прямування залізничної компанії Deutsche Bahn має поновитися після обіду, проте там заздалегідь попередили про можливі перебої аж до вечора. 

Одночасно профспілка працівників сфери послуг Ver.di продовжує розпочатий напередодні страйк в аеропортах Гамбурга, Кельна/Бонна і Дюссельдорфа. Сьогодні до них приєдналися також аеропорти Штутгарта і Карлсруе/Баден-Бадена.

Вимоги профспілок

Страйки почалися через вимоги компенсації робітникам інфляції, спричиненої впливом пандемії коронавірусу та війни Росії проти України на ціни на продовольство та енергоносії.

EVG вимагає підвищення зарплат залізничникам на 12 відсотків, але не менше ніж на 650 євро на місяць. Ver.di - збільшення надбавок працівникам аеропортів за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні, а також підвищення оплати понаднормових годин.

На переговорах 11 і 12 квітня "прориву" з роботодавцями не відбулося. Наступний раунд запланований на 27-28 квітня.

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