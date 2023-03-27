У ФРН проходить масштабний страйк транспортників

Ініційований профспілками Verdi і EVG масштабний страйк призвів до скасування рейсів в аеропортах, зупинки руху поїздів та іншого транспорту в низці земель ФРН.

У Німеччині в понеділок, 27 березня, розпочався масштабний попереджувальний страйк працівників транспорту, організований союзом залізничного транспорту EVG спільно з профспілкою Verdi. Страйк триватиме добу і торкнеться роботи багатьох видів транспорту по всій країні.

Скасовано практично всі рейси в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн. Аеропорт Берліна при цьому продовжує роботу, але виліт літаків у зазначені вище міста скасовано.

Залізничний концерн Deutsche Bahn також повідомив про зупинку руху потягів далекого прямування в усій країні. При цьому в компанії очікують, що проблеми з рухом потягів продовжаться і вранці 28 березня. Не курсуватиме і більшість приміських поїздів, оскільки їхній оператор, компанія DB Regio, також приєдналася до страйку.

У низці земель страйкують співробітники громадського транспорту

У семи регіонах Німеччини скасовано рух частини громадського транспорту. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Гессен, Нижню Саксонію, Рейнланд-Пфальц, Саксонію і Північний Рейн - Вестфалію. У регіонах діє розклад руху автобусів на випадок страйку.

У масштабному страйку візьме участь і оператор автобанів Німеччини. Водночас компанія відкинула побоювання про закриття тунелів, пославшись на заплановані угоди про аварійно-рятувальні служби.

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При цьому організовані профспілками страйки майже завжди анонсуються заздалегідь - через це вони часто не є виправданням для запізнення і "прогулу роботи", згідно з німецькими законами.

Профспілки вимагають надбавки не менше 500 євро на місяць

Очікується, що в страйку візьмуть участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Профспілки хочуть домогтися для них збільшення заробітної плати. Так, Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5 відсотка, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12 відсотків, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

Страйк стане найбільшим у Німеччині з 1992 року, наголосив глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke). Він відбувається одночасно з черговим раундом переговорів між профспілками та представниками німецької влади, який заплановано на 27-29 березня в Потсдамі.

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У Німецькому об'єднанні земельних округів негативно відгукнулися про ідею такого масштабного страйку. За словами глави об'єднання Райнгарда Заґера (Reinhard Sager), "такі демонстрації сили під час перемовин, що ведуться, явно виходять за рамки поставленої мети". А голова Німецького союзу міст і громад Ґерд Ландсберґ (Gerd Landsberg) у розмові з Bild припустив, що заради збільшення зарплат муніципалітетам доведеться підвищити збори за вивезення сміття або податки на нерухомість, а також скоротити бюджет, який виділяється на ремонт шкільних будівель, що належать державі.