У Німеччині страйкують працівники низки аеропортів

Десятки тисяч пасажирів зіткнуться 13 березня зі скасуванням чи затримками авіарейсів у трьох аеропортах Німеччини через страйк їхніх працівників.

У понеділок, 13 березня, десяткам тисяч авіапасажирів знову доведеться готуватися до затримок і скасувань рейсів у кількох аеропортах Німеччини через страйк їхніх працівників.

Попереджувальний страйк розпочався ввечері неділі, 12 березня, в аеропорту Гамбурга, згодом до нього доєднався столичний аеропорт Берлін-Бранденбург і аеропорт Ганновера, повідомили представники профспілки Ver.di німецькому інформаційному агентству dpa.

В аеропорту Гамбурга скасували всі 123 зльоти та щонайменше 50 зі 121 запланованої посадки літаків. На авіарейсах, які відбудуться, очікуються значні затримки. Також через страйк близько двох тисяч працівників аеропорту пасажири, які вилітають 14 березня, не зможуть зареєструватися на рейси заздалегідь. За оцінкою dpa, наслідки страйку можуть торкнутися десятків тисяч пасажирів, враховуючи, що зараз у школах Гамбурга - весняні канікули.

У столичному аеропорту скасували близько 200 вильотів і третину з такої ж кількості посадок, що торкнеться близько 27 тисяч пасажирів.

У Ганновері були заплановані 35 відправлень і 34 прибуття. Профспілка оголосила, що, ймовірно, жоден із рейсів не буде виконаний. За словами оператора аеропорту, в Ганновері повинні бути можливими, принаймні, екстрені та рятувальні рейси.

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Причина страйків

Профспілка Ver.di, яка є організатором страйків, домагається підвищення зарплат на 10,5 відсотка або щонайменше на 500 євро за місяць для співробітників громадських служб федерального та комунального рівнів, щоби компенсувати інфляцію через вплив пандемії COVID-19 і повномасштабної війни Росії проти України на світові ціни на продовольство та енергоносії.

Зі свого боку роботодавці запропонували провести поступове підвищення зарплат на п'ять відсотків і забезпечити одноразові виплати в обсязі 2500 євро.

Попередні два раунди переговорів між сторонами не призвели до компромісу, третій етап запланований на 27-29 березня в Потсдамі.

Як зазначає dpa, попереджувальні страйки в аеропортах можуть бути лише прелюдією до подальших зупинок роботи в інших галузях транспортного сектору. Так, профспілка залізничників і транспортників EVG зараз веде переговори про укладення нових колективних договорів з Deutsche Bahn і 50 іншими залізничними компаніями. До 23 березня вона зустрінеться принаймні по разу з кожною з цих компаній, після чого ухвалить рішення про подальші дії.

Газета Bild am Sonntag раніше повідомляла, що EVG і Verdi вже планують спільний попереджувальний страйк на 27 березня, під час якого транспортний сектор буде паралізований.