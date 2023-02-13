"Друг Путіна" хоче купити 25 відсотків акцій летовища ФРН

Компанія NR Holding, що володіє трасою для автоперегонів Нюрбургринг, розглядає можливість придбання міноритарного пакета акцій збанкрутілого аеропорту Франкфурт-Ган (Frankfurt Hahn Airport, HHN) у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Може йтися про частку в розмірі менше 25 відсотків акцій, передає в понеділок, 13 лютого, dpa з посиланням на пресслужбу компанії.

Мажоритарним акціонером компанії NR Holding є російський підприємець Віктор Харитонін, вказує агентство. Видання T-online.de називало його другом російського президента Володимира Путіна.

Така угода означала б, що частка NR Holding AG буде меншою, ніж блокувальний пакет акцій. Придбання акцій у такому обсязі у цьому разі не дасть права вето або можливості впливати на рішення керівництва, зазначили в NR Holding. За її твердженням, у Харитоніна зацікавлені у летовищі виключно з фінансових, але не зі стратегічних міркувань.

Решта 75 відсотків акцій мають належати інвесторам у Німеччині. "Яким саме, - поки уточнюється", - йдеться в заяві. Остаточного рішення щодо угоди ще не ухвалено. Сам підприємець інформацію не коментував.

Нещодавні збори кредиторів Hahn не дозволили продажу акцій компанії NR Holding AG. Але на засіданні наголошували, що Віктор Харитонін не є олігархом і "не має впливу на російську політику", а твердження про наближеність бізнесмена до Кремля "помилкові", інформує dpa.

Харитонін - на 66-му місці в російському списку Forbes

У російському списку Forbes Віктор Харитонін посідає 66-те місце зі статками в 1,4 мільярда доларів. У 2003 році він став одним із засновників холдингу "Фармстандарт" - одного з провідних постачальників ліків у Росію, зокрема - за держконтрактами. За даними Forbes, 2021 року Харитонін був найбільшим виробником вакцини проти коронавірусу "Спутник V", він є також власником онкологічних клінік по всій Росії.

Харитонін не фігурує в санкційних списках ЄС. Однак США ще в 2019 році внесли його до санкційних списків у зв'язку зі звинуваченнями в маніпуляціях на виборах президента США у 2016 році.

Аеропорт між Франкфуртом і Люксембургом

Аеропорт Франкфурт-Ган розташований приблизно посередині між Франкфуртом-на-Майні та Люксембургом. Його обладнали на базі колишнього американського військового аеродрому.

Перші польоти цивільних літаків було виконано 1993 року, а з 1999 року з нього стали проводити рейси ірландського лоукостера Ryanair. У наступні роки ця авіакомпанія перетворила Франкфурт-Ган на свій опорний аеропорт у Німеччині. Крім того, керівництво аеропорту активно розвивало співпрацю з вантажними авіаперевізниками.

2015 рік аеропорт завершив зі збитком у 17,4 мільйона євро. Федеральній землі Рейнланд-Пфальц доводилося неодноразово субсидувати збиткове підприємство. Зрештою було вирішено провести тендер і знайти перспективного покупця. Китайська компанія Shanghai Yiqian Trading Company (SYT) погодилася заплатити Рейнланд-Пфальцу 16 мільйонів євро, проте угода зірвалася. Восени 2021 року власники аеропорту оголосили банкрутство.

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У Берліні вивчають угоду

Усього за 40 кілометрів від Франкфурт-Гана розташована військова авіабаза Бундесверу Fliegerhorst Büchel, що вважається єдиним на території ФРН місцем, де ще зберігаються американські атомні бомби.

Віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) 6 лютого підтвердив, що в Берліні вивчають питання, чи може угода негативно позначитися на критичній інфраструктурі ФРН. Урядовець повідомив, що розгляд триватиме "кілька тижнів".

Раніше кілька німецьких парламентарів закликали уряд запобігти продажу аеропорту компанії російського фармацевтичного мільярдера Харитоніна.