У Німеччині закликали не продавати аеропорт "другу Путіна"

Депутати Бундестагу від блоку ХДС/ХСС вважають, що в умовах війни Росії проти України продаж німецького аеропорту "другу Путіна" Віктору Харитоніну завдасть шкоди зовнішній та економічній політиці ФРН.

Політики Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) закликали уряд Німеччини запобігти продажу збанкрутілого аеропорту Франкфурт-Ган (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) компанії NR Holding. За цією компанією стоїть російський олігарх і підприємець Віктор Харитонін, пише німецьке інформаційне агентство dpa.

"Міністр економіки повинен запобігти шкоді для зовнішньої та економічної політики Німеччини забороною на продаж", - заявив депутат Бундестагу від ХСС Себастіан Брем (Sebastian Brehm). Він звинуватив уряд землі Рейнланд-Пфальц у тому, що той вводить громадян в оману щодо Харитоніна. Хоча підприємець не перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки ще в 2019 році внесли його до санкційних списків у зв'язку зі звинуваченнями в маніпуляціях на виборах президента США у 2016 році. Ті, хто приховує це, "хочуть обдурити людей", заявив Брем.

Депутатка Бундестагу від ХДС Юлія Кльокнер (Julia Klöckner) також різко розкритикувала потенційну угоду з Харитоніним на тлі агресивної війни Росії проти України. "Той, хто в наш час як росіянин досягає успіху у фармацевтичному бізнесі в Росії, може зробити це тільки з благословення (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", - сказала вона в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

У міністерстві економіки не відповіли Німеччинина запитання агенції AFP, чи є можливий продаж аеропорту предметом експертизи інвестицій, а також чи оцінювався транспортний вузол як елемент критично важливої інфраструктури.

Покупця ще не обрали

За повідомленнями ЗМІ, російський фармацевтичний мільярдер Харитонін, який також є співвласником гоночної траси "Нюрбургринг", став одним із двох інвесторів, з якими збанкрутілий аеропорт уклав угоду про можливу купівлю. Нотаріальний контракт на 20 мільйонів євро вже підписаний. За даними dpa, кошти перераховані на довірчий рахунок.

Зі свого боку арбітражний керуючий аеропорту Ян Маркус Платнер (Jan Markus Plathner) заявив, що 7 лютого кредитори компанії мають обговорити подальші дії, після чого договір купівлі-продажу укладуть лише з одним із двох потенційних інвесторів.

Аеропорт Франкфурт-Ган розташований посередині між Франкфуртом-на-Майні та Люксембургом, від обох міст його відділяють близько 120 кілометрів. Повітряна гавань обладнана на базі колишнього американського військового аеродрому.

"Друг Путіна"

Видання T-online.de називає Харитоніна другом Путіна.

50-річний підприємець зі статками в 1,2 мільярда євро посідає 66-те місце в російському списку Forbes. У 2003 році він став одним із засновників холдингу "Фармстандарт" - одного з провідних постачальників ліків у Росію, зокрема - за державними контрактами.

За даними Forbes, у 2021 році Харитонін був найбільшим виробником російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", а його онкологічні клініки відкрилися в багатьох містах РФ.