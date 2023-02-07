Кредитори не хочуть продавати аеропорт у ФРН "другу Путіна"

Збори кредиторів збанкрутілої керуючої компанії німецького аеропорту Франкфурт-Ган виступають проти його продажу компанії NR Holding, за якою, за даними інформаційних агентств, стоїть російський мільярдер Віктор Харитонін. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомляють SWR і регіональне видання Volksfreund із посиланням на виступ арбітражного керуючого Яна Маркуса Платнера (Jan Markus Plathner) в окружному суді Бад-Кройцнаха.

Агенція Reuters без вказівки даних про інвестора пише, що один із двох уже укладених договорів купівлі-продажу "не затверджений", оскільки інвестор і продавець вирішили спільно подати контракт до міністерства економіки Німеччини та запросити рішення щодо нього. Водночас, як зазначає SWR, Харитонін "ще не вибув із боротьби", а збори кредиторів можуть ухвалити нове рішення, якщо міністерство економіки ФРН не заперечуватиме проти продажу транспортного вузла цьому інвестору.

Платнер розповів, що в найкоротші терміни з'явилися нові зацікавлені сторони в придбанні аеропорту. Арбітражний керуючий висловив упевненість, що рішення знайдуть найближчими тижнями. "Ми на правильному шляху", - зазначив він.

Політики закликають не продавати аеропорт Харитоніну

Раніше кілька німецьких парламентарів закликали уряд запобігти продажу аеропорту компанії російського фармацевтичного мільярдеар Харитоніна.

Зокрема, депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу Себастьян Брем (Sebastian Brehm) звинуватив уряд землі Рейнланд-Пфальц у тому, що той вводить громадян в оману щодо Харитоніна. Хоча бізнесмен і не перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки ще в 2019 році внесли його до санкційних списків у зв'язку зі звинуваченнями в маніпуляціях на виборах президента США у 2016 році. Ті, хто приховує це, "хочуть обдурити людей", заявив Брем. На його думку, рішення продати аеропорт компанії NR Holding завдасть шкоди "зовнішній та економічній політиці Німеччини".

Депутатка Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Юлія Кльокнер (Julia Klöckner) також різко розкритикувала потенційну угоду з Харитоніним на тлі агресивної війни Росії проти України. "Той, хто в наш час як росіянин досягає успіху у фармацевтичному бізнесі в Росії, може зробити це тільки з благословення (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", - наголосила вона.

Аеропорт Франкфурт-Ган розташований посередині між Франкфуртом-на-Майні та Люксембургом, від обох міст його відділяють близько 120 кілометрів. Повітряна гавань обладнана на базі колишнього американського військового аеродрому.

"Друг Путіна"

Видання T-online.de називає Харитоніна "другом Путіна".

50-річний підприємець зі статками в 1,2 мільярда євро посідає 66-те місце в російському списку Forbes. У 2003 році він став одним із засновників холдингу "Фармстандарт" - одного з провідних постачальників ліків у Росію, зокрема - за державними контрактами.

За даними Forbes, у 2021 році Харитонін був найбільшим виробником російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", а його онкологічні клініки відкрилися в багатьох містах РФ.