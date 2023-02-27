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Аеропорт. Табло.
В аеропортах Кельна та Дюссельдорфа скасували сотні рейсівФото: Benjamin Westhoff/REUTERS
ЕкономікаНімеччина

У Німеччині страйкують працівники аеропортів

Олександр Куницький
39 хв. тому

Від страйку в аеропортах Кельна та Дюссельдорфа постраждали тисячі пасажирів. Працівники домагаються поліпшення умов праці, оскільки COVID-19 і війна Росії проти України вдарили по доходах та рівню життя.

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У Німеччині в понеділок, 27 лютого, відбувається страйк працівників аеропортів Кельна та Дюссельдорфа, який призвів до скасування сотень рейсів.

В аеропорту Кельна відбулися лише два зі 136 рейсів, унаслідок чого не змогли вилетіти близько 15 тисяч пасажирів. Утім, їх поінформували про страйк заздалегідь.

Аеропорт Дюссельдорфа прийняв лише 89 із 330 рейсів. 29 перенаправили в інші аеропорти, а сім перенесли на наступний день.

Вимоги страйкарів

Страйки та протести через подорожчання життя в останні місяці вразили низку європейських країн, включаючи Францію, Великобританію та Іспанію.

Працівники державного сектору в Німеччині страйкують не лише в аеропортах намагаючись домогтися поліпшення умов праці.

Профспілка Ver.di, яка є організатором страйків, домагається для 2,5 мільйона працівників підвищення зарплати на 10,5 відсотка або мінімум на 500 євро, щоби компенсувати інфляцію, яка спостерігається в Німеччині та інших країнах через вплив пандемії COVID-19 і повномасштабної війни Росії проти України на світові ціни на продовольство та енергоносії. Кілька раундів переговорів з роботодавцями не принесли результату.

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