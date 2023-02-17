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У Німеччині страйкують працівники семи аеропортівФото: Christoph Reichwein/dap/picture alliance
СуспільствоНімеччина

У Німеччині страйкують працівники семи аеропортів

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
30 хв. тому

Від масштабного попереджувального страйку страждають сотні тисяч пасажирів. Німецька асоціація аеропортів ADV назвала те, що відбувається, безпрецедентною ескалацією трудового конфлікту.

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У Німеччині у п'ятницю, 17 лютого, відбувається страйк працівників аеропортів, який вже призвів до масштабного паралічу повітряного сполучення в країні. Страйк розпочався вночі в аеропорту Ганновера - єдиному із семи аеропортів-учасників протесту, якому дозволено працювати в нічний час. За повідомленням профспілки Ver.di, ганноверський аеропорт фактично припинив роботу. Організатори страйку мають намір за можливості запобігти всім польотам і в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Штутгарта, Бремена, Гамбурга і Дортмунда.

За оцінками німецької асоціації аеропортів ADV, через скасування 2340 рейсів постраждають майже 300 тисяч пасажирів. Асоціація назвала те, що відбувається, безпрецедентною ескалацією трудового конфлікту. Лише авіаконцерн Lufthansa був змушений скасувати близько 1300 рейсів. Нові скасування відбулися фактично одразу після масштабного комп'ютерного збою в аеропортах, який усунули тільки 15 лютого.

Вимоги страйкарів

Працівники держсектору в Німеччині нині страйкують не лише в аеропортах, намагаючись домогтися поліпшення умов праці. На 17 лютого заплановані масові акції працівників на підтримку своїх вимог.

Ver.di домагається для 2,5 мільйона працівників підвищення зарплати на 10,5 відсотка або мінімум на 500 євро, щоб компенсувати високу інфляцію, яка спостерігалася в Німеччині та інших країнах минулого року через побічний вплив повномасштбаного вторгнення Росії в Україну на світові ціни на продовольство та енергоносії, пише АР.

Роботодавці відкидають ці вимоги. Наступний раунд переговорів запланований на 22-23 лютого в Потсдамі.

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