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Учасники страйку в Великобританії
У страйку в Великобританії взяли участь близько 500 тисяч людейФото: Jordan Pettitt/AP Photo/picture alliance
СуспільствоВеликобританія

Найбільший страйк за 12 років: британці хочуть вищих зарплат

Степан Смишляєв
1 год. тому

Запропоноване урядом Великобританії підвищення зарплат не покриває інфляцію та зростання тарифів, вважають профспілки.

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До страйку, який пройшов у середу, 1 лютого, у Великобританії долучилися близько 500 тисяч робітників. Він став наймасовішим виступом з 2011 року за оцінками Конгресу профспілок Великобританії (TUC), пише AFP.

Масовий виступ працівників різних сфер, зокрема, вчителів, машиністів, працівників прикордонних служб з повітряних і морських портів, призвів до припинення роботи шкіл і серйозних збоїв в роботі транспорту.

Учасники страйку вимагали підвищення зарплат на тлі найвищої інфляції в країні за останні 40 років, що сягає 11 відсотків. Вони також обурювалися заявами прем'єр-міністра країни Ріші Сунака, яка закликав до "обґрунтованого і прийнятного" підвищення зарплат, попереджаючи, що їхнє серйозне зростання поставить під загрозу спроби приборкати інфляцію.

Однак представники профспілок наполягають, що Сунак не розуміє проблем, з якими стикаються звичайні працівники. Вони також скаржаться, що зростають і тарифи на проїзд, муніципальний податок та орендна плата, і невеликі підвищення зарплатні не покривають цього росту.

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На черзі медики і пожежники

За словами генерального секретаря профспілки державних і комерційних послуг Марка Сервотки, наступного тижня на страйки вийдуть фельдшери, медсестри, а пізніше - пожежники. 

Окрім страйків, профспілки також організовують по всій країні мітинги проти намірів уряду запровадити законодавчі обмеження на страйки для працівників державного сектору. Сунак вже представив законопроєкт, який вимагає від співробітників окремих категорій "підтримувати мінімальний рівень обслуговування" під час страйків.

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