У ФРН страйкують металурги і працівники електропромисловості

Профспілка IG Metall вимагає підвищення зарплат для працівників металургійної та електропромисловості на вісім відсотків на рік. Три раунди переговорів закінчилися безрезультатно.

У Німеччині з ініціативи профспілки IG Metall у ніч на суботу, 29 жовтня, розпочалися попереджувальні страйки працівників низки підприємств металургії та електропромисловості. Раніше три раунди переговорів профспілки з об'єднаннями працедавців, які проходили на регіональних рівнях, не дали бажаних результатів.

Повідомляється, що страйки, які триватимуть кілька годин, проходять на шести підприємствах у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Серед них - компанія apt Extrusions з міста Монгайм-на-Рейні, що займається обробкою металу, фірма Thyssenkrupp Hohenlimburg у Гаґені, а також завод з виробництва побутової техніки Miele у Білефельді.

У землі Нижня Саксонія у страйку беруть участь працівники компанії Clarios Varta Hannover GmbH у Ганновері та підприємства Lear Corporation GmbH у місті Берзенбрюк. У землі Баден-Вюртемберг призупинити роботу має намір персонал фірми Kolbenschmidt, що постачає комплектуючі для автомобільної промисловості.

Загалом у страйках, за даними профспілки IG Metall, беруть участь декілька сотень людей.

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Вимоги профспілок

Профспілка IG Metall вимагає підвищення зарплат 3,9 мільйона працівників металургійної та електроіндустрії на 8 відсотків на 12-місячний термін. Це - найвища вимога профспілок у цій галузі з 2008 року. Працедавці у свою чергу запропонували одноразові виплати у розмірі трьох тисяч євро та підвищити зарплати строком на 30 місяців на поки що не вказану ними суму.

Наступний раунд переговорів заплановано на 8 листопада. За словами голови IG Metall Йорга Гоффмана (Jörg Hoffman), допоки проводитимуть лише попереджувальні страйки тривалістю по декілька годин.

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