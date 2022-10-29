  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Німецький металург (архівне фото)
Німецький металург (архівне фото)Фото: picture-alliance/dpa/O.Berg
ЕкономікаНімеччина

У ФРН страйкують металурги і працівники електропромисловості

Олександра Іванова | Аліна Коломієць
15 хв. тому

Профспілка IG Metall вимагає підвищення зарплат для працівників металургійної та електропромисловості на вісім відсотків на рік. Три раунди переговорів закінчилися безрезультатно.

https://p.dw.com/p/4IpOe

У Німеччині з ініціативи профспілки IG Metall у ніч на суботу, 29 жовтня, розпочалися попереджувальні страйки працівників низки підприємств металургії та електропромисловості. Раніше три раунди переговорів профспілки з об'єднаннями працедавців, які проходили на регіональних рівнях, не дали бажаних результатів.

Повідомляється, що страйки, які триватимуть кілька годин, проходять на шести підприємствах у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Серед них - компанія apt Extrusions з міста Монгайм-на-Рейні, що займається обробкою металу, фірма Thyssenkrupp Hohenlimburg у Гаґені, а також завод з виробництва побутової техніки Miele у Білефельді.

У землі Нижня Саксонія у страйку беруть участь працівники компанії Clarios Varta Hannover GmbH у Ганновері та підприємства Lear Corporation GmbH у місті Берзенбрюк. У землі Баден-Вюртемберг призупинити роботу має намір персонал фірми Kolbenschmidt, що постачає комплектуючі для автомобільної промисловості.

Загалом у страйках, за даними профспілки IG Metall, беруть участь декілька сотень людей.

Читайте також: У містах ФРН пройшли акції за соціальну справедливість

Вимоги профспілок

Профспілка IG Metall вимагає підвищення зарплат 3,9 мільйона працівників металургійної та електроіндустрії на 8 відсотків на 12-місячний термін. Це - найвища вимога профспілок у цій галузі з 2008 року. Працедавці у свою чергу запропонували одноразові виплати у розмірі трьох тисяч євро та підвищити зарплати строком на 30 місяців на поки що не вказану ними суму.

Наступний раунд переговорів заплановано на 8 листопада. За словами голови IG Metall Йорга Гоффмана (Jörg Hoffman), допоки проводитимуть лише попереджувальні страйки тривалістю по декілька годин.

Читайте також: Що чекає на ФРН: деіндустріалізація чи зміна бізнес-моделі?

Проросійські протести у Кельні під впливом пропаганди РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російські бойові короблі в Севастополі

У Севастополі вибухи: окупанти кажуть, що їх атакували дрони

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Frankfurter Buchmesse | Schriftsteller Juri Andruchowytsch aus Ukraine

Юрій Андрухович: Російське суспільство поки що деградує

Юрій Андрухович: Російське суспільство поки що деградує

Культура23 год. тому
Ілон Маск на тлі логотипу Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Економіка16 год. тому
Голова ЄЦБ Крістін Лагард

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

Економіка19 год. тому
Долар

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Економіка21 год. тому
Postapokalyptische Zukunft Inszenierung

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Суспільство21 год. тому07:13 хв.
Датчики задимлення, Словенія

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

Конфлікти22 год. тому
На головну сторінку