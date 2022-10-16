  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Лідер лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшона на чолі маршу протесту в Парижі
Лідер лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшона пообіцяв французам "рідкісний тиждень", натякаючи на продовження масштабних протестів.Фото: Aurelien Morissard/AP/picture alliance
СуспільствоФранція

Тисячі французів протестували проти зростання вартості життя

Степан Смишляєв
1 год. тому

Інфляція і дефіцит пального у Франції провокують протестні настрої в країні. На наступний тиждень анонсовано національний страйк.

https://www.dw.com/uk/pariz-desatki-tisac-osib-protestuvali-proti-zrostanna-vartosti-zitta/a-63457180

В Парижі у неділю, 16 жовтня, пройшла масштабна демонстрація проти зростання вартості життя на тлі інфляції і дефіциту пального в країні. Акцію організувала ліва опозиція під керівництвом лідера партії "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона. "У нас буде такий тиждень, подібні до яких ми бачимо не часто",  - заявив Меланшон, виступаючи у вантажівці посеред натовпу, повідомляє AFP.

Організатори маршу стверджують, що в ньому взяли участь 140 тисяч людей, але поліція називає цифру в 30 тисяч. Кілька французьких профспілок оголосили, що 18 жовтня в країні буде національний день страйку, який, як очікується, вплине на роботк автомобільного транспорту, потягів та державного сектора.

Під час недільних протестів правоохоронці кілька разів застосовували сльозогінний газ і кийки після того, як в них кидали різні предмети. Декілька магазинів і принаймні один банк постраждали від дій вандалів, які, вірогідно, були представниками анархістських кіл. Деякі протестувальники були в жовтих флуоресцентних жилетах - як нагадування про  масштабні антиурядові протести "жовтих жилетів" 2018-2019 років.

Креативний
Креативний "транспарант" однієї з мітингувальницьФото: Lionel Urman/abaca/picture alliance

Акцію протесту підтримала і остання лауреатка Нобелівської премії з літератури Анні Ерно та ще 60 діячів мистецтва та лідерів думок. Вони закликали людей приєднатися до маршу у спільному листі.

Дефіцит пального у Франції

У Франції вже третій тиждень тривають страйки профспілок на нафтопереобних заводах (НПЗ). Зокрема, наразі заблокована робота чотирьох з семи НПЗ, які належать енергетичній групі TotalEnergies. Співробітники ще двох НПЗ, які належать американській групі Esso-ExxonMobil, цього тижня повернулися до роботи після досягнення домовленостей між профспілками та роботодавцем, пише AFP.

TotalEnergies оголосила 14 жовтня, що досягла угоди щодо оплати праці з двома найбільшими профспілками, але ще одна профспілка, CGT, яка займає більш жорстку позицію, відмовилася прийняти умови домовленостей і продовжила блокувати роботу НПЗ.

Закрита АЗС у Парижі через відсутність пального
Закрита АЗС у Парижі через відсутність пальногоФото: Aurelien Morissard/AP Photo/picture alliance

Це призвело до дефіциту пального в країні: близько третини автозаправних станцій у Франції мають проблеми з постачанням, водії часто годинами чекають, щоб заправитися. Багато компаній скоротили витрати на подорожі та доставку, з дефіцитом стикаються навіть транспортні засоби екстрених служб.

Величезні прибутки, які отримують енергетичні групи завдяки рекордним цінам на пальне, викликали певну симпатію до працівників, які прагнуть підвищення зарплат. Однак опитування соціологічної групи BVA, опубліковане 14 жовтня, показало, що лише 37 відсотків французів підтримують блокування роботи НПЗ.

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український військовий у Бахмуті, архівне фото

Зеленський назвав ключові гарячі точки на передовій

Конфлікти
51 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Київ у День захисників і захисниць України

Свято під звуки сирен

Свято під звуки сирен

Конфлікти
14 жовтня 2022 р.
Ілля "Гендальф" Самойленко

Азовець "Гендальф": "Полон був просто новим завданням"

Азовець "Гендальф": "Полон був просто новим завданням"

Конфлікти
14 жовтня 2022 р.
Штарнберзьке озеро в Баварії

Де у Німеччині жити добре? Рейтинг перспективних регіонів

Де у Німеччині жити добре? Рейтинг перспективних регіонів

Панорама
14 жовтня 2022 р.
Німецькі військові оглядають системи HAWK на базі Форт Блісс, штат Техас (архівне фото)

Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

Конфлікти
14 жовтня 2022 р.
Кадр з камери спостереження на Керченському мосту 8 жовтня

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Конфлікти
14 жовтня 2022 р.
Кілька днів енергетики змушені були обмежувати електропостачання споживачам Києва

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Економіка
13 жовтня 2022 р.
На головну сторінку