Тисячі французів протестували проти зростання вартості життя

Інфляція і дефіцит пального у Франції провокують протестні настрої в країні. На наступний тиждень анонсовано національний страйк.

В Парижі у неділю, 16 жовтня, пройшла масштабна демонстрація проти зростання вартості життя на тлі інфляції і дефіциту пального в країні. Акцію організувала ліва опозиція під керівництвом лідера партії "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона. "У нас буде такий тиждень, подібні до яких ми бачимо не часто", - заявив Меланшон, виступаючи у вантажівці посеред натовпу, повідомляє AFP.

Організатори маршу стверджують, що в ньому взяли участь 140 тисяч людей, але поліція називає цифру в 30 тисяч. Кілька французьких профспілок оголосили, що 18 жовтня в країні буде національний день страйку, який, як очікується, вплине на роботк автомобільного транспорту, потягів та державного сектора.

Під час недільних протестів правоохоронці кілька разів застосовували сльозогінний газ і кийки після того, як в них кидали різні предмети. Декілька магазинів і принаймні один банк постраждали від дій вандалів, які, вірогідно, були представниками анархістських кіл. Деякі протестувальники були в жовтих флуоресцентних жилетах - як нагадування про масштабні антиурядові протести "жовтих жилетів" 2018-2019 років.

Креативний "транспарант" однієї з мітингувальниць Фото: Lionel Urman/abaca/picture alliance

Акцію протесту підтримала і остання лауреатка Нобелівської премії з літератури Анні Ерно та ще 60 діячів мистецтва та лідерів думок. Вони закликали людей приєднатися до маршу у спільному листі.

Дефіцит пального у Франції

У Франції вже третій тиждень тривають страйки профспілок на нафтопереобних заводах (НПЗ). Зокрема, наразі заблокована робота чотирьох з семи НПЗ, які належать енергетичній групі TotalEnergies. Співробітники ще двох НПЗ, які належать американській групі Esso-ExxonMobil, цього тижня повернулися до роботи після досягнення домовленостей між профспілками та роботодавцем, пише AFP.

TotalEnergies оголосила 14 жовтня, що досягла угоди щодо оплати праці з двома найбільшими профспілками, але ще одна профспілка, CGT, яка займає більш жорстку позицію, відмовилася прийняти умови домовленостей і продовжила блокувати роботу НПЗ.

Закрита АЗС у Парижі через відсутність пального Фото: Aurelien Morissard/AP Photo/picture alliance

Це призвело до дефіциту пального в країні: близько третини автозаправних станцій у Франції мають проблеми з постачанням, водії часто годинами чекають, щоб заправитися. Багато компаній скоротили витрати на подорожі та доставку, з дефіцитом стикаються навіть транспортні засоби екстрених служб.

Величезні прибутки, які отримують енергетичні групи завдяки рекордним цінам на пальне, викликали певну симпатію до працівників, які прагнуть підвищення зарплат. Однак опитування соціологічної групи BVA, опубліковане 14 жовтня, показало, що лише 37 відсотків французів підтримують блокування роботи НПЗ.