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Близько 300 літаків не змогли злетіти або приземлитися в аеропорті Берлін-Бранденбург через страйк працівників у середу
Близько 300 літаків не змогли злетіти або приземлитися в аеропорті Берлін-Бранденбург через страйк працівників у середуФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

В аеропорту Берліна скасували всі рейси через страйк

Степан Смишляєв
46 хв. тому

Через блокування роботи аеропорту довелося змінити плани 35 тисячам пасажирів. Співробітники вимагають від управляючої компанії підвищення зарплат.

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Близько 300 літаків не змогли злетіти або приземлитися в аеропорті Берлін-Бранденбург через одноденний страйк працівників, який триває у середу, 25 січня, пише Reuters.

Через скасування усіх рейсів, запланованих на середу, довелося змінити плани майже 35 тисячам пасажирів. Частину рейсів перенесли на 26 січня, деяких пасажирів перенаправили до інших аеропортів, зокрема Дрездена та Лейпцига, ще частині довелось добиратися до місць призначення потягами. Це наймасштабніше скасування авіарейсів через страйк у ФРН з 2018 року.

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Причини страйку

Страйк був ініційований профспілкою Verdi як попереджувальний захід в межах трудового спору щодо підвищення оплати праці. У той час як профспілка вимагає підвищення зарплатні для співробітників аеропорту на 500 євро на місяць в рамках 12-місячного колективного контракту, управляюча компанія пропонує набагато гірші умови.

Учасники страйку в аеропорті Берлін-Бранденбург з плакатом щодо підвищення зарплатні
Учасники страйку в аеропорті Берлін-Бранденбург з плакатом щодо підвищення зарплатніФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

За словами представника Verdi Енріко Румкера (Enrico Ruemker) роботодавець запропонував колективну угоду на 24-місячний термін, згідно з яким зарплата збільшиться на три відсотки з 1 червня, та ще на два відсотки з 1 травня 2024 року.

"Коли ви бачите, наскільки високий рівень інфляції, і зауважуєте, що колеги з цієї галузі не мали збільшення зарплати протягом багатьох-багатьох років, ця пропозиція, звичайно, є ляпасом для колег", - вважає він.

У профспілці сподіваються, що попереджувального страйку в середу буде достатньо для прогресу в переговорах.

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