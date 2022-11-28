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Співробітники австрійської залізничної компанії ÖBB
Співробітники австрійської залізничної компанії ÖBBФото: picture alliance / BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com
ПолітикаАвстрія

Залізничники Австрії оголосили одноденний страйк

Даниїл Сотников
31 хв. тому

Профспілка працівників залізниць Австрії вимагає підвищення зарплат на 400 євро, влада пропонує індексацію на 8,4 відсотка. Страйк торкнеться сполучення з Німеччиною та іншими країнами.

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Профспілка залізничних працівників Австрії після невдалих переговорів про підвищення зарплат оголосила одноденний страйк. Він розпочався у понеділок, 28 листопада, опівночі за місцевим часом.

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Профспілка Vida, яка представляє близько 50 тисяч залізничників Австрії, попередила, що рух поїздів буде припинено на добу на всій території країни. Австрійська державна залізнична компанія ÖBB оголосила, що страйк торкнеться транскордонного сполучення з Німеччиною, Швейцарією та іншими країнами. Крім того, буде призупинено рух поїздів між Мюнхеном та Віднем, який організовує приватна компанія Westbahn.

Залізничники вимагають збільшення на 400 євро

Профспілка Vida вимагає фіксованого підвищення заробітної плати на 400 євро, що за словами представників об'єднання відповідає підвищенню в середньому на 12 відсотків.

Представники австрійського уряду під час переговорів підвищили свою пропозицію до 8,4 відсотка. Річна інфляція в Австрії у жовтні становила 11 відсотків. Обидві сторони заявили 27 листопада, що переговори наразі провалилися, звинувативши в їхньому зриві одна одну.

"Ми боремося за стале коригування (зарплат. - Ред.) згідно з рівнем інфляції, що внаслідок стрімкого зростання цін в першу чергу вдарить по людях з низьким і середнім рівнем доходу", - заявив представник Vida, підкресливши, що деякі зарплати в секторі перебувають за межею бідності.

"Я не розумію цього страйку. Поточна пропозиція із заробітної плати вища, ніж у всіх інших секторах", - прокоментував вимоги профоспілки керівник ÖBB Андреас Матте.

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