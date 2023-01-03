Інфляція у ФРН в 2022 році побила 70-річний "рекорд"

Зростання споживчих цін в ФРН було обумовлене передусім підвищенням цін на енергоносії та продовольство через повномасштабну агресію Росії проти України.

Згідно з попередніми даними, оприлюдненими у вівторок, 3 січня, Федеральним статистичним відомством Німеччини, у 2022 році інфляція в країні сягнула 7,9 відсотка, що є найвищим показником за понад 70 років, повідомляє AP.

Востаннє річна інфляція була близькою до цього рівня в 1951 році, тоді вона становила 7,6 відсотка. У 2021 році споживчі ціни в Німеччині виросли на 3,1 відсотка.

Основними факторами, які сприяли інфляції в ФРН протягом минулого року, стали зростання цін на енергоносії та продовольство через повномасштабну агресію Росії проти України. Водночас, за попередніми даними, в грудні інфляція дещо сповільнилася: якщо у жовтні вона сягала рекордних 10,4 відсотка, в листопаді - 10 відсотків, то в останній місяць року - 8,6 відсотка.

Зменшенню інфляції сприяли, зокрема, одноразові державні виплати для допомоги споживачам у сплаті рахунків за опалення та газ.

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Безробітних в Німеччині поменшало

Показник безробіття в ФРН у грудні зріс на 0,1 відсотковий пункт у порівнянні з листопадом - до 2,45 мільйона людей (або 5,4 відсотка). Таке зростання не є незвичайним наприкінці року, оскільки закінчується термін дії тимчасових контрактів. Середня кількість безробітних у Німеччині за весь 2022 рік склала 2,42 мільйона людей, що майже на 200 тисяч менше, ніж у 2021 році.

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