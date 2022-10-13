ФРН і ще 14 країн дали старт новому проєкту європейської ППО

Проєкт European Sky Shield покликаний надійніше захистити Європу від балістичних і крилатих ракет, а також безпілотників. Програма реалізується на тлі масованих ракетних ударів Росії по Україні.

Німеччина і 14 інших країн дали старт проєкту зі створення європейської системи протиповітряної оборони. Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) і 14 її колег у четвер, 13 жовтня, підписали в Брюсселі декларацію про наміри щодо створення протиповітряного щита European Sky Shield.

За словами Ламбрехт, мета проєкту - "закрити прогалини в протиповітряній обороні". На тлі російської війни проти України міністерка зазначила, що ми живемо в "загрозливі часи, пов'язані з викликами".

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Європейський протиповітряний щит

У рамках ініційованого Німеччиною проєкту планується об'єднати різні системи ППО, призначені для знищення балістичних, крилатих ракет і бойових безпілотників. Серед таких систем - німецька Iris-T, одну з яких Німеччина щойно поставила Україні. Сам Бундесвер поки що не прийняв ці системи на озброєння.

"Зараз важливо швидко роздобути системи Patriot, Iris-T і ще більш досконалі ППО", - сказала Ламбрехт. Для перехоплення ракет розглядається також американо-ізраїльська Arrow-3. Спільну декларацію про наміри підписали Німеччина, Великобританія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія і Словенія. У проєкті має намір брати участь і Естонія, зазначає агентство dpa з посиланням на дипломатичні джерела.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц наприкінці серпня назвав створення європейської системи ППО " виграшем у сфері безпеки для всієї Європи", а також дешевшою та ефективнішою альтернативою, оскільки, як він пояснив, кожному із союзників не доведеться окремо закуповувати дорогі надскладні системи ППО для власних потреб.