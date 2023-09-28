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ФРН та Ізраїль узгодили купівлю Берліном системи ПРО Arrow-3

Ольга Журавльова | Віталій Кропман
28 вересня 2023 р.

Придбання системи ПРО є реакцією Берліна на агресивну війну Росії проти України. Arrow 3 призначена для перехоплення балістичних ракет на висоті до 100 кілометрів.

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Пусковий комплекс системи ПРО Arrow-3
Пусковий комплекс системи ПРО Arrow-3Фото: ZUMA/IMAGO

Німеччина та Ізраїль домовилися про закупівлю Берліном ізраїльської системи протиракетної оборони (ПРО) Arrow-3 (ізраїльська назва "Хец-3"). Міністри оборони обох країн, Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і Йоав Галант, підписали в Берліні в четвер, 28 вересня, відповідну декларацію про наміри. Крім того, закупівельні органи ФРН та Ізраїлю підписали контракт на початок виробництва Arrow 3, повідомляє агентство dpa.

Повна готовність до 2030 року

Придбання системи ПРО є реакцією Берліна на агресивну війну Росії проти України і розглядається як знак подальшого зміцнення особливих відносин між Німеччиною та Ізраїлем. Це - найбільша в історії близькосхідної країни збройова угода. За даними ізраїльських джерел, вартість системи становить майже чотири мільярди євро. У червні бюджетний і оборонний комітети Бундестагу проголосували за цю покупку. Кошти мають надійти зі 100-мільярдного спеціального фонду озброєння бундесверу, створеного у відповідь на війну в Україні.

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Згідно із заявою міністерства оборони ФРН, Німеччина хоче досягти початкової оперативної готовності системи протягом приблизно двох років. Так звана повна готовність планується до 2030 року.

Що може Arrow-3?

Ізраїль спільно зі США розпочав розробку системи протиракетної оборони Arrow в 1986 році. Перший випробувальний запуск протиракети було здійснено 9 серпня 1990 року. Комплекс прийнятий на озброєння армією оборони Ізраїлю під назвою "Хец". Перша батарея ракет "Хец-2" була розгорнута 14 березня 2000 року.

На початку 2012 року журнал Aviation Week повідомив про підписання ізраїльською державною компанією Israel Aircraft Industries і американським концерном Boeing угоди про співпрацю в проєкті "Хец-3". Нова система призначається для перехоплення на висоті до 100 км балістичних ракет з дальністю від 400 до 2000 км, а також балістичних ракет середньої дальності (від 3000 до 5500 км). До складу комплексу включено вдосконалену РЛС Super Green Pine, здатну виявляти цілі на дальності до 900 кілометрів.

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