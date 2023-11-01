Загроза з Ємену: Ізраїль стягнув ракетні катери до Ейлата

Поблизу ізраїльського курортного міста-порту Ейлат розпочали патрулювання ракетні катери ВМС Ізраїлю. Вони покликані захищати від ракетних атак з боку єменських хуситів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про розміщення ракетних катерів у районі Червоного моря поблизу курортного міста Ейлат. Згідно з поширеним у середу, 1 листопада, повідомленням, такий крок - відповідь ізраїльтян на ракетні удари й атаки безпілотниками з боку єменських хуситів, яких підтримує Іран, повідомляє інформагенція Reuters.

На поширених ізраїльськими військовими кадрах видно корвети типу Saar, які патрулюють біля курортного міста й важливого порту Ейлат у Червоному морі, зазначає агенція.

Проти Ізраїлю відкрито ще один фронт

Віднедавна Ізраїль розглядає цей напрямок як ще один фронт, оскільки війна з терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази спричинила агресію з боку пов’язаних з Іраном сил в інших регіонах Близького Сходу, зокрема з Ємену.

Напередодні підтримуваний Іраном рух хуситів в Ємені заявив, що тричі завдавав ударів по Ізраїлю, застосувавши для цього безпілотники, а також балістичні й крилаті ракети.

Під час відбиття одного з цих ударів Ізраїль уперше застосував у бойових умовах свою новітню систему ПРО Arrow-3, яку вирішила придбати ФРН. Попри це, хусити пообіцяли нові удари в разі подальшої війни Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Гази.

У ніч на 29 жовтня ізраїльські військові повідомили, що перехопили над акваторією Червоного моря одну "загрозу з повітря".

Крім того, 27 жовтня у двох курортних єгипетських містах, розташованих неподалік Ізраїлю на узбережжі Червоного моря, пролунали потужні вибухи, що призвели до руйнувань. Ізраїльські військові наголосили, що причина цих вибухів - запущені хуситами дрони у бік Ізраїлю, котрі схибили з курсу.