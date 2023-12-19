США почали операцію проти хуситів у Червоному морі

Після нападів єменських хуситів на комерційні судна, США оголосили про початок військової операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. Участь у ній братиме низка держав.

Сполучені Штати Америки після нападів з боку єменських хуситів на комерційні судна оголосили про початок військової операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. Як йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, оприлюдненій на сайті Пентагону у понеділок, 18 грудня, участь у операції також братимуть Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.

"Нещодавня ескалація безрозсудних нападів єменських хуситів загрожує вільному перебігу торгівлі, створює небезпеку для невинних моряків і порушує міжнародне право. Червоне море є критично важливим водним шляхом, який був важливим для свободи судноплавства, і головним комерційним коридором, який сприяє міжнародній торгівлі", - заявив Остін.

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За його словами, напади з боку хуситів є міжнародним викликом, який вимагає колективних дій. "Країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з проблемою, яку створює цей недержавний суб'єкт, який запускає балістичні ракети та безпілотні літальні апарати, націлюючись на торговельні судна багатьох країн, які законно перетинають міжнародні води", - зазначив Остін.

Блінкен закликав до співпраці задля збереження безпеки на морі

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом засудив атаки єменських хуситів на торгові судна в Червоному морі. Глава американської дипломатії закликав до співпраці всіх партнерів задля збереження безпеки на морі, повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

За даними Центрального командування збройних сил США (CENTCOM), лише 18 грудня атак з боку хуситів зазнали два торгові судна - танкер Swan Atlantic і балкер M/V Clara - у південній частині Червоного моря. За інформацією американських військових, оприлюдненою на сторінці відомства у соцмережі Х, повідомлень про постраждалих не надходило.

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