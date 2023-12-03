Єменські хусити атакували есмінець США в Червоному морі

Пентагон заявляє, що атака здійснена на військовий корабель США та кілька комерційних суден.

Представники єменського повстанського воєнізованого руху хуситів, підтримуваного Іраном, у неділю, 3 грудня, атакували у Червоному морі американський есмінець USS Carney та кілька цивільних вантажних суден. Інформацію про атаку, поширену самими хуситами, пізніше підтвердили журналістам у Пентагоні.

"Ми знаємо про повідомлення про атаки на і комерційні судна в Червоному морі, і надамо інформацію, щойно вона стане доступною", - цитує Reuters заяву американських військових.

Рух хуситів Ємену заявив, що атакував два ізраїльські кораблі: Unity Explorer і Number Nine за допомогою безпілотника та морської ракети. Речник угруповування додав, що напади стали відповіддю на вимоги народу Ємену та заклики ісламських країн підтримати палестинський народ.

На боці ХАМАС

В листопаді хусити також захопили вантажне судно Galaxy Leader яке за попередньою інформацією належало ізраїльському бізнесменові. Угруповання, яке контролює більшу частину узбережжя Червоного моря Ємену, також обстрілювало територію Ізраїлю балістичними ракетами та безпілотниками та обіцяло атакувати більше ізраїльських суден.

Американський телеканал ABC News з посиланням на офіційного представника США повідомив, що корабель USS Carney брав участь у відбитті попередніх атак хуситів на комерційні судна.

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