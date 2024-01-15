Хусити знову обстріляли ракетами торгове судно - США

Балкер Gibraltar Eagle, що плив під прапором Маршаллових островів і належить США, зазнав ракетного удару єменських хуситів, повідомили США. Обійшлося без значних пошкоджень і постраждалих, кажуть військові.

Центральне командування США повідомило про скоєний у понеділок, 15 січня, ракетний удар єменських хуситів по торговельному балкеру Gibraltar Eagle, що йшов Червоним морем під прапором Маршаллових островів і належить США. За даними Центркому США, в балкер влучила балістична протикорабельна ракета хуситів.

Попри ракетний обстріл судно не зазнало значних ушкоджень і змогло продовжити рух. Так само обійшлося й без постраждалих, додали в Центркомі США.

Кількома годинами раніше хусити запускали ще одну ракету, проте вона не досягла своєї цілі й зазнала аварії на території Ємену. Ціллю ракети були південні торговельні шляхи у Червоному морі, кажуть американські військові.

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Хусити погрожують і надалі обстрілювати торговельні судна, пов'язані з Ізраїлем

Водночас самі хусити, яких підтримує Іран, спочатку ніяк не коментували цю ситуацію. Однак раніше представник хуситів заявив у коментарі для інформагенції dpa, що їхні сили й надалі атакуватимуть у Червоному морі кораблі, які прямують до Ізраїлю або які походять з країн, які підтримують Ізраїль.

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На тлі таких дій і заяв хуситів щонайменше ще шість нафтових танкерів змінили свій курс або зупинилися перед входом у південну частину Червоного моря, починаючи з вихідних. На це вказують дані відстеження руху суден від сервісів LSEG і Kpler, які наводить агентство новин Reuters.

Таким чином, загальна кількість перебоїв у судноплавстві, які нарахували оглядачі Reuters, досягла щонайменше п'ятнадцяти з часу ударів по об'єктах хуситів в Ємені, які проводила минулого тижня коаліція під проводом США.

Сунак: Авіаудари Великобританії та США по хуситах не є частиною конфлікту Ізраїлю та ХАМАСу

Між тим британський прем'єр Ріші Сунак 15 січня заявив, що авіаудари США і Великобританії по об'єктах єменських хуситів не були частиною конфлікту Ізраїлю з терористами ХАМАСу. Вашингтон і Лондон атакували заколотників у відповідь на їх атаки на комерційні судна. "Ми не маємо піддаватися їх зловісному наративу про те, що йдеться про Ізраїль і Сектор Гази. Вони атакують судна, що йдуть з усього світу", - наводить його слова телеканал Sky News.

"Ми зробили це з метою самооборони... і щоб підтримати свободу судноплавства, як завжди робила Великобританія", - наголосив Сунак.

Нагадаємо, в Бундестазі не виключили участь Бундесверу в військово-морській місії поблизу Ємену для захисту торговельного судноплавства.