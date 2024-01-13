США завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені

У ніч на суботу, 13 січня, США завдали нових ударів по позиціях хуситів на території Ємену.

Місцеві ЗМІ повідомили про серію сильних вибухів у єменській столиці Сані та місті Ходейда. Американський телеканал CNN зазначив, що США в односторонньому порядку завдали додаткових ударів "набагато меншого масштабу, ніж попередньої ночі".

Згодом у міністерстві оборони США (Пентагон) уточнили, що метою стала радарна установка, яку використовують хусити. Удару завдали крилатими ракетами Tomahawk. Як зауважили в Пентагоні, нинішня атака стала продовженням ударів, нанесених 12 січня, і має "зменшити здатність хуситів атакувати морські судна" в Червоному морі.

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Байден вважає єменських хуситів терористами

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що вважає єменських хуситів терористами.

Білий дім підтвердив, що вивчає можливість знову включити хуситів до списку "іноземних терористичних організацій". В 2021 році адміністрація Байдена виключила їх з переліку.

Байден зазначив, що "не має значення", чи визнають США хуситів терористичною організацією, бо в будь-якому разі реагуватимуть на їхні атаки в Червоному морі.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Від початку війни Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, оголошеної після масованого нападу терористів, єменські хусити, підтримувані Іраном, почали атакувати судна в Червоному морі.

Вони стверджують, що нападають на кораблі, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, це не завжди так. Хусити погрожують напади доти, доки Ізраїль не припинить наступ у Газі. За три місяці зафіксовано близько 30 атак.

Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків глобальних морських перевезень - це 30 відсотків усіх контейнерних перевезень та п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти.

У середині грудня США оголосили початок воєнної операції в Червоному морі та Аденській затоці. До неї долучилися Канада, Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Бахрейн.

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