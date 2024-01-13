Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Підтримувані Іраном єменські хусити помилково завдали ракетного удару по танкеру, який перевозив Червоним морем нафту з Росії.

Єменські хусити помилково завдали ракетного удару по танкеру під прапором Панами, який перевозив російську нафту. Про це в суботу, 13 січня, повідомило міжнародне агентство Reuters із посиланням на британську компанію Ambrey, яка займається питаннями безпеки морських перевезень.

Інформаційний центр морських торговельних операцій Великобританії заявив, що отримав від капітана танкера повідомлення про падіння ракети приблизно за 400-500 метрів від судна. Постраждалих і руйнувань внаслідок атаки немає.

"Це був уже другий танкер з російською нафтою, який помилково атакували хусити", - цитує Reuters повідомлення Ambrey. Де і коли трапився перший інцидент, агенція не уточнює.

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Атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі

Єменські хусити, що підтримуються Іраном, з листопада 2023 року постійно атакують дронами і ракетами західні комерційні судна в Червоному морі. Вони називають свої дії протестом проти воєнної операцій Ізраїлю в Секторі Гази і кажуть, що атакують кораблі, пов'язані з Ізраїлем.

Насправді їхніми мішенями стають не лише військові кораблі, а й торговельні судна з різних країн. За три місяці зафіксовано близько 30 атак. Від них постраждали понад 50 країн, а екіпажі з понад 20 держав зазнали погроз або були захоплені в заручники під час актів піратства. Понад дві тисячі кораблів були змушені змінити маршрути на тисячі кілометрів для обходу Червоного моря, що призводить до тижневих затримок у доставці товарів.

Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків глобальних морських перевезень - це 30 відсотків усіх контейнерних перевезень та п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти.

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Воєнна операція в Червоному морі та удари по Ємену

У середині грудня минулого року США оголосили початок воєнної операції в Червоному морі та Аденській затоці. До неї долучилися Канада, Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Бахрейн.

12 січня американські й британські збройні сили за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені. 13 січня США завдали нового удару по позиціях хуситів в Ємені.