Бундесвер може приєднатися до місії ЄС біля Ємену

Напади хуситів на торгові судна - загроза для вільної економіки, тож Бундесвер, найімовірніше, візьме участь у військово-морській місії ЄС поблизу Ємену, вважає голова комітету Бундестагу з питань оборони.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) вважає, що Бундесвер, ймовірно, візьме участь у новій військово-морській місії ЄС із захисту морського судноплавства в Червоному морі. Відповідну заяву політикиня зробила в неділю, 14 січня, під час партійного заходу Вільної демократичної партії (ВДП) в Дюссельдорфі, яку вона представляє.

Читайте також: ЄС розробляє план військової операції у Червоному морі

За словами депутатки, міністри закордонних справ ЄС планують видати мандат на таку місію в січні, а Бундестаг повинен наслідувати їхньому прикладу. У разі запровадження такої місії торгові судна могли б бути захищені фрегатами військово-морських сил країн ЄС. Німеччина теж могла б брати у цьому участь, додала Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн. На тлі того політикиня засудила напади єменських повстанців-хуситів на торгові судна у Червоному морі. "Це напад на вільну економіку, якому необхідно протидіяти", - сказала Штрак-Ціммерманн, цитує інформагенція Reuters.

Читайте також: Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?

Так само цього дня німецьке видання Welt am Sonntag повідомило, що вже 1 лютого фрегат Hessen типу F 124 має вирушити до Червоного моря. Утім, для розгортання кораблів військово-морського флоту в Червоному морі потрібен мандат німецького Бундестагу.