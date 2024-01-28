Троє військових США загинули в Йорданії від удару дрона

Унаслідок удару безпілотника по базі США в Йорданії загинули троє американських військовослужбовців, заявив президент Джо Байден. Водночас влада в Аммані стверджує, що атаку було здійснено на території Сирії.

Троє американських військовослужбовців загинули, ще щонайменше 25 - зазнали поранень унаслідок атаки безпілотника на північному сході Йорданії поблизу кордону із Сирією, повідомив у неділю, 28 січня, президент США Джо Байден. "Хоча ми все ще збираємо факти щодо цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена підтримуваними Іраном радикальними воєнізованими групами, які діють у Сирії та Іраку", - йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Не сумнівайтеся: ми притягнемо до відповідальності всіх винних у той час і в той спосіб, які ми виберемо", - пообіцяв глава Білого дому. Байден запевнив, що США не мають наміру відмовлятися від боротьби з тероризмом.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що внаслідок атаки поранень зазнали 25 військовослужбовців. Згодом агентство Reuters з посиланням на поінформованого американського чиновника повідомило, що на предмет ймовірних черепно-мозкових травм обстежили 34 військових.

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Амман стверджує, що напад скоїли в Сирії

Водночас влада Йорданії стверджує, що на американських солдатів здійснили атаку не на території країни, а в сусідній Сирії. Під ударом опинилася військова база США в сирійському місті Ет-Танф біля йорданського кордону, заявив речник уряду Йорданії Муханнад Мубейдін, передає агенція AFP.

Йорданська влада в офіційній заяві засудила "терористичну атаку" на американський військовий форпост на кордоні з Сирією і заявила, що співпрацює з Вашингтоном для захисту свого кордону, пише агенство Reuters.

Телеканал CNN повідомляє, що це перший випадок після початку війни Ізраїлю проти угрупування ХАМАС , визнаного у США і ЄС терористичним, коли внаслідок ворожої атаки на Близькому Сході загинули американські військові. CNN зазначає, що залишається незрозумілим, чому система протиповітряної оборони не змогла перехопити безпілотник.