Шольц застеріг Іран та "Хезболлу" від війни з Ізраїлем

Німеччина та її союзники докладусть усіх зусиль, щоб запобігти подальшому загостренню конфлікту на Близькому Сході, запевнив канцлер ФРН Олаф Шольц перед вильотом до Ізраїлю.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг владу Ірану, а також підтримуваний Тегераном ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла"від втручання у військовий конфлікт Ізраїлю та палестинської терористичної організації ХАМАС. "Ми, федеральний уряд, спільно з нашими союзниками робимо все можливе, щоб запобігти подальшому загостренню цього конфлікту", - заявив Шольц у вівторок, 17 жовтня, у Берліні перед відльотом до Ізраїлю.

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Шольц буде першим главою іноземного уряду, який на знак солідарності прибуде до Ізраїлю після початку його операції у відповідь на напад ХАМАСу. Шольц здійснить візит до цієї країни через кілька днів після візиту міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock), що відбувся 13 жовтня.

Вранці 17 жовтня Шольц прийняв у Берліні короля Йорданії Абдаллу ІІ. Йорданія, як і Німеччина, прагне запобігти подальшій ескалації та розростанню конфлікту на Близькому Сході, зазначив канцлер після переговорів з монархом. Той у свою чергу наголосив на необхідності надання гуманітарної допомоги цивільному населенню обох сторін конфлікту.

Іран та "Хезболла" підтримали атаку ХАМАСу на Ізраїль

Ліванський рух "Хезболла", визнаний Німеччиною, США та низкою арабських країн терористичною організацією, підтримав напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1400 людей. Протягом наступного тижня "Хезболла" здійснював обстріли Ізраїлю з південних районів Лівану, Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів у відповідь. 15 жовтня через обстріл з боку "Хезболла" Ізраїль оголосив закритою територією смугу завширшки чотири кілометри на кордоні з Ліваном, а наступного дня оголосив евакуацію мешканців 28 громад у двокілометровій прикордонній смузі.

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Влада Ірану, яка відкрито підтримує дії ХАМАС, визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США, попередила Ізраїль про "наслідки, що далеко йдуть" у разі продовження ударів по Сектору Гази. Тегеран зробив публічні попередження та направив Ізраїлю каналами ООН послання, в якому поінформував, що може втрутитися в конфлікт, якщо Ізраїль продовжить кампанію зі знищення ХАМАСу у Секторі Гази.