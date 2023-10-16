Чи відкриє "Хезболла" другий фронт проти Ізраїлю?

На думку експертів, ані "Хезболла", ані Ізраїль не хочуть ескалації конфлікту, попри спорадичні бойові дії на лівано-ізраїльському кордоні. Однак наземна операція Ізраїлю в Газі може змінити ситуацію.

Ще до того, як 10 жовтня в районі лівано-ізраїльського кордону спалахнули бої між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і бойовиками воєнізованого крила підтримуваного Іраном ліванського ісламістського руху "Хезболла", тисячі людей попрямували з півдня Лівану в столицю країни Бейрут.

"Тисячі людей з півдня покинули цей район через страх", - розповіла DW Лінн Зовігян, виконавча директорка The Zovigian Partnership, платформи для соціальних інвестицій, що розташована в Бейруті.

"Дорогою до Бейрута ми були здивовані кількістю автомобілів, що прямували туди", - розповіла DW Маріам Хотейт, домогосподарка і мати п'ятьох дітей з ліванського міста Шакра, яке розташоване всього за сім кілометрів від кордону з Ізраїлем.

Ліван в останні роки пережив низку криз, які призвели до повного розвалу економіки країни, інфляції до 250 відсотків і тимчасового уряду без президента. За даними неурядової організації Human Rights Watch (HRW), майже 80 відсотків населення Лівану живе за межею бідності.

Що відомо про рух "Хезболла"?

Рух "Хезболла" складається з політичного та воєнізованого крила, й останнє визнано терористичним угрупованням у країнах Євросоюзу, США, Великобританії, Ізраїлі, Канаді та в інших країнах. У низці держав, серед яких США, Ізраїль та інші, увесь рух "Хезболла" було визнано терористичною організацією.

Назва руху перекладається як "Партія Аллаха", його було засновано понад 40 років тому в Південному Лівані за сприяння іранського "Корпусу вартових ісламської революції". Він виступає за створення в Лівані ісламської держави за зразком Ірану.

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Нині угруповання глибоко вплетене в ліванську політику і суспільне життя. "Хезболла" представлена у парламенті Лівану і, попри вихід з урядової коаліції за підсумками виборів 2022 року, підтримує тісні зв'язки з правлячими партіями. Вона фінансує лікарні та має власні банки. За нещодавніми підрахунками уряду США, Іран фінансує "Хезболлу" на суму близько 700 мільйонів доларів щорічно.

Особливу популярність у Лівані "Хезболла" має серед мусульман-шиїтів, які складають близько третини населення країни - опитування 2020 року засвідчило, що 89 відсотків з них позитивно ставляться до "Хезболли". Інші ліванці не схвалюють діяльність цієї групи, вважаючи, що вона втягує їхню країну у конфлікти. Воєнізоване крило "Хезболли" там має репутацію екстремістського через практику нападів на інші угруповання в Лівані і організацію терористичних атак на іноземні об'єкти.

Військова міць "Хезболли"

Лідер угруповання Хасан Насралла хвалився, що "Хезболла" налічує до 100 тисяч бойовиків. Однак, за експертними оцінками, ця цифра насправді може бути меншою. У розпорядженні "Хезболли" є значний арсенал, "що складається переважно з невеликих, переносних і некерованих артилерійських ракет класу "земля-земля", зазначав вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень у звіті за 2021 рік.

Аналітики не впевнені у тому, скільки ракет сьогодні має "Хезболла", але їхня кількість може сягати 130 тисяч, а можливо, й більше. Більшість з них є некерованими, але "Хезболла", за деякими даними, також змогла отримати й високоточні ракети. Боєприпаси, які є в арсеналі "Хезболли", вироблено переважно в Ірані, Китаї або Росії, і більшість з них, як вважається, потрапила до угруповання через Іран або Сирію.

Тож, враховуючи політичну і військову значущість цього угруповання в Лівані, оглядачі відзначають, що керівництво "Хезболли" уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі та Газі після нападу бойовиків ХАМАСу та відповіді ізраїльської армії.

Чи може "Хезболла" вступити у війну на боці ХАМАСу?

Вранці 8 жовтня, наступного дня після початку атаки ХАМАСу на Ізраїль, "Хезболла" обстріляла ізраїльські позиції в спірному районі ферм Шебаа на Голанських висотах. Контроль над цим невеликим клаптиком землі Ізраїль отримав внаслідок Шестиденної війни 1967 року, Ліван вважає його своєю територією, окупованою Ізраїлем.

"Це був їхній спосіб дати зрозуміти, що вони присутні, не провокуючи негайних дій у відповідь з боку Ізраїлю, - сказав DW Гайко Віммен (Heiko Wimmen), керівник проєкту щодо Лівану в неурядовій організації із запобігання конфліктам International Crisis Group. - Вони чітко показують, що здатні завдати удару, якщо захочуть".

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Зі свого боку, на його думку, "позиція "Хезболли" наразі зрозуміла: вони не зацікавлені в прямій участі в цьому конфлікті, поки з ізраїльського боку немає того, що може бути сприйнято як перетин "червоної межі". Віммен вважає, що такою "червоною межею" може стати примус великої кількості жителів Сектору Гази до переселення в Єгипет або повне знищення ХАМАСу.

На думку Келлі Петілло, дослідниці Лівану з Європейської ради з міжнародних відносин, "червоною межею" для "Хезболли" може стати "занадто інтенсивний рівень насильства в Газі, хоч би яким було їхнє визначення інтенсивності". Однак поки що, оцінюючи в розмові з DW пуск ракет "Хезболлою" по Ізраїлю 8 жовтня, артилерійський вогонь у відповідь з боку ЦАХАЛу і зростання напруженості на ізраїльсько-сирійському кордоні, Петілло зазначила, що "Хезболла" діє стримано.

"Обидві сторони відповідають пропорційно атаці іншої сторони, тож, схоже, обидві сторони продовжують уникати ескалації", - сказав у коментарі DW Віммен.

Ескалація з боку "Хезболли" може спонукати союзників угруповання - Іран, Росію та Сирію - до дій, що може призвести до конфлікту в усьому регіоні. США вже відправили військові кораблі в регіон на знак підтримки Ізраїлю. "Якщо "молодший брат" ХАМАС здатен здійснити таку атаку, ізраїльтянам, можливо, доведеться замислитися над тим, на що здатен "старший брат", "Хезболла", - сказав Віммен.

Наприклад, за словами Віммена, ХАМАС випустив до 5000 ракет по Ізраїлю за вихідні. Він зауважив, що "Хезболла" "вже мала арсенал з щонайменше 150 тисяч ракет п'ять років тому". "Тож хто знає, скільки вони мають зараз?" - каже він.

Зокрема, невідомою є кількість високоточних ракет в арсеналі ліванських бойовиків. Ці ракети здатні змінювати траєкторію незадовго до удару по цілі. "Ані система оборони, ані будь-хто інший не може визначити, які ракети, випущені в одному залпі, є високоточними, а які - звичайними", - вказує Віммен.

Натан Браун, професор політології та міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона (США) і науковий співробітник Гамбурзького інституту перспективних досліджень, вважає, що Ізраїль першим не почне бойові дії на північному напрямку. "Але якщо "Хезболла" почне, Ізраїль може відповісти дуже рішуче, вважаючи це за необхідне з метою стримування, тому існує ймовірність ескалації", - розповів він DW.

Доктрина об'єднаних фронтів

"Перспектива ескалації зросте, якщо Ізраїль почне розглядати "Хезболлу", ХАМАС та Іран як єдину стратегічну загрозу", - вважає Браун. При цьому, схоже, що підтримувані Іраном угруповання і воєнізовані формування підготувалися саме до такого сценарію.

За підтримки Ірану "Хезболла", ХАМАС, "Палестинський ісламський джихад" та інші угруповання кілька років тому створили "Доктрину об'єднаних фронтів", розповів DW Моханад Хаге Алі, старший науковий співробітник дослідницького інституту The Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, що базується в Бейруті. За його словами, метою було створення доктрини стримування Ізраїлю. Вона передбачає, що коли один з учасників зазнає екзистенціальної загрози, інші виступають на його підтримку.

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На думку Брауна, цей сценарій поки що залишається спекулятивним. "Дії ХАМАСу були дуже зухвалими і приголомшливо успішними в тактичному сенсі, але поки що більшість відголосків за межами Гази були на емоційному або символічному рівні", - сказав він в інтерв'ю DW.