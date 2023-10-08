Ізраїль обстріляла "Хезболла" з Лівану

Бойовики "Хезболли" обстріляли ракетами та артилерією територію на кордоні Лівану, Сирії та анексованих Ізраїлем Голанських висот.

Ізраїль зазнав обстрілів з території Лівану, заявив вранці у неділю, 8 жовтня, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.

Відповідальність за атаку взяло на себе ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" . Там заявили, що здійснили її "в знак солідарності з переможним палестинським опором і боротьбою палестинського народу" з метою "звільнення того, що залишилося від нашої окупованої ліванської землі", цитує dpa.

Згідно з заявою "Хезболли", прямих ударів керованими ракетами та артилерією завдали по трьох об'єктах у районі Ферм Шебаа - смузі спірної території на кордоні Лівану, Сирії та окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Ферми Шебаа були захоплені Ізраїлем у Сирії під час війни на Близькому Сході 1967 року, але Ліван вважає їх і сусідні пагорби Кфар-Чуба своїми територіями. Голанські висоти були анексовані Ізраїлем у Сирії в 1981 році.

Масштабний напад ХАМАСу на Ізраїль

Напередодні, 7 жовтня, бойовики палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснили масштабну наземну та ракетну атаку на територію Ізраїлю з Сектора Гази.

Завдяки раптовості нападу їм вдалося швидко захопити низку населених пунктів Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази. До вечора того ж дня ЦАХАЛ оголосив, що відновив контроль над більшістю прикордонних населених пунктів, куди проникли бойовики ХАМАСу.

ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Сектору Гази у відповідь, де армія Ізраїлю оголосила закриту воєнну зону. Кабінет безпеки уряду Ізраїлю схвалив кроки зі "знищення військового та урядового потенціалу" ХАМАСу і палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад" у відповідь на атаки на Ізраїль.

В Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАСу станом на ніч 8 жовтня повідомляли про загибель понад 300 людей, щонайменше 1590 осіб дістали поранення.

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