Генсек НАТО шокований відео атак ХАМАСу в Ізраїлі

Міністр оборони Ізраїлю поінформував колег з НАТО про атаки ХАМАСу. Він показав їм відео, яке шокувало всіх присутніх, розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) на засіданні в Брюсселі у четвер, 12 жовтня, засудили злодіяння та насильство палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС в Ізраїлі та наголосили, що країна має право на самооборону. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі.

"Союзники рішуче засуджують жахливі терористичні атаки ХАМАСу на беззахисних мирних громадян і закликають до негайного звільнення всіх заручників", - наголосив він.

На засіданні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант продемонстрував колегам відеозв'язком кадри атак. "Ми побачили шокуюче відео. Це були жахливі кадри терактів та їхніх наслідків минулими вихідними. Вони лише підтверджують жорстокість атак на мирних громадян і, звісно, чинять сильний вплив на всіх нас", - розповів Столтенберг. Він додав, що ізраїльтяни мають самі вирішувати, чи показувати всі ці кадри, але уточнив, що деякі з них уже були продемонстровані широкому загалу.

Генсек також зауважив, що альянс не залучений в конфлікт безпосередньо, проте низка союзників дала зрозуміти, що вони надають Ізраїлю технічну підтримку і роблять усе можливе для допомоги постраждалим громадянам.

Читайте також: Ізраїль запросив у Німеччини боєприпаси для кораблів

НАТО наголошує на принципі пропорційності атак у відповідь

У відповідь на запитання про пропорційність реакції Ізраїлю, Столтенберг зазначив: "Існують правила ведення війни, вимоги пропорційності, і на цьому наголошували багато союзників".

Генсек НАТО говорив і про ризики того, що ворожі Ізраїлю країни або організації спробують скористатися ситуацією, навівши як приклад Іран і ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла". "Жодна країна або організація не повинна прагнути скористатися ситуацією або посилювати конфлікт", - наголосив він.

Столтенберг також констатував, що тероризм залишається найбільшою прямою асиметричною загрозою для НАТО, тому в альянсу з'явився координатор з боротьби з тероризмом, який "стежитиме, щоб відповідь НАТО на тероризм залишалася сильною, ефективною та узгодженою".

Читайте також: З втручанням Ірану все вийде з-під контролю - німецький експерт про відповідь Ізраїлю ХАМАСу

У НАТО обговорили уразливість підводної інфраструктури

Крім Ізраїлю, міністри обговорили на засіданні пошкодження критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі.

За словами Столтенберга, НАТО та союзники обмінюються з Естонією і Фінляндією інформацією для підтримки розслідування того, що сталося на газопроводі. "Якщо буде доведено, що це навмисна атака, то це буде серйозний інцидент, і на нього дадуть єдину і стримуючу відповідь", - запевнив генсек альянсу.

"Ми повинні розуміти, що підводна інфраструктура - надзвичайно вразлива. Адже це тисячі кілометрів кабелів або трубопроводів. І, звісно, немає можливості встановити всюди військову присутність", - констатував Столтенберг. За його оцінкою, розв'язання проблеми з безпекою цієї інфраструктури полягає в обміні інформацією, розвідці та стримуванні, щоб знизити рівень ризику.

Генсек нагадав, що після підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році альянс розширив присутність у Північному та Балтійському морях і створив осередок із координації зусиль між союзниками, а також між урядами й приватним сектором, оскільки більша частина найважливішої підводної інфраструктури належить приватним компаніям.

Читайте також: Газопровід Фінляндія-Естонія пошкоджений. Хто буде мерзнути?

Вступ Швеції до НАТО та щорічні ядерні навчання

Крім того, на засіданні піднімалось питання вступу Швеції до НАТО. За словами Столтенберга, міністр оборони Туреччини підтвердив, що його країна дотримується домовленості про завершення приєднання Швеції до альянсу. Генсек очікує, що турецький уряд представить парламенту протокол про приєднання Швеції та "працюватиме для забезпечення якнайшвидшої ратифікації". Протокол досі не ратифікувала не тільки Туреччина, а й Угорщина.

За підсумками засідання Столтенберг також нагадав, що наступного тижня альянс проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon - цього разу в Італії, Хорватії та на Середземному морі. За його словами, це чіткий сигнал, що НАТО охоронятиме і захищатиме всіх своїх союзників. Столтенберг зауважив, що нагадуванням тієї важливої ролі, яку відіграє ядерна зброя НАТО у стримуванні агресії, є війна Росії проти України.