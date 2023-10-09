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КонфліктиІран

Іран заперечує причетність до атаки ХАМАСу на Ізраїль

Даниїл Сотников | Ольга Журавльова
9 жовтня 2023 р.

Тегеран наголошує, що підтримує Палестину та атаку ХАМАСу, але не брав участі у підготовці нападу, як про це пишуть ЗМІ.

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Президент Ірану Ебрагім Раїсі
Президент Ірану Ебрагім РаїсіФото: Iranian Presidency/dpa/picture alliance

Іранська делегація в ООН заперечує причетність Тегерана до планування або здійснення атаки палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє агентство Reuters у понеділок, 9 жовтня.

"Ми рішуче підтримуємо Палестину, але ми не причетні до палестинської відповіді, оскільки це рішення ухвалює лише сама Палестина", - заявили у представництві Ірану в міжнародній організації у Нью-Йорку. Атаку ХАМАСу там назвали "рішучими діями Палестини" та "законним захистом" від сімдесяти років окупації та злочинів "сіоністського режиму". Представники Ірану наголосили, що успіх операції ХАМАСу був обумовлений елементом раптовості, і це зробило її "найбільшим провалом" ізраїльських силових структур.

Джерело, близьке до ХАМАСу, розповіло Reuters, що терористична організація вела "багаторічну кампанію", щоб обдурити Ізраїль і змусити його думати, що угруповання не прагне збройного конфлікту.

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WSJ дізналася про допомогу Ірану під час планування атаки ХАМАС

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на ХАМАС та ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла", що іранські служби безпеки допомогли палестинським бойовикам спланувати атаку на Ізраїль. За твердженням представників угруповань, в Ірані "дали зелене світло" для атаки на зустрічі у Бейруті 2 жовтня.

За даними WSJ, офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції з серпня працювали з ХАМАСом над планом нападу. Деталі операції уточнювалися під час кількох зустрічей у ліванській столиці, на яких були присутні представники ХАМАСу та "Хезболли".

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Держсекретар США Ентоні Блінкен натомість заявив, що Вашингтон не бачив свідчень про причетність Тегерана до атаки на Ізраїль. "Ми ще не бачили доказів того, щоб Іран керував чи стояв за цією конкретною атакою, але, безумовно, існують давні стосунки", - сказав Блінкен.

Тегеран напередодні виступив зі схваленням атаки ХАМАСу, заявивши, що дії бойовиків "відкрили нову сторінку в опорі та збройних операціях проти окупантів на окупованих територіях".

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