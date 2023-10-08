Ізраїль офіційно оголосив стан війни

За останніми даними, внаслідок нападу ісламістів ХАМАСу на Ізраїль загинули щонайменше 600 людей, поранень зазнали близько двох тисяч.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю оголосив, що країна перебуває у стані війни після нападів радикального ісламістського угруповання ХАМАС. При цьому дозволені "далекосяжні військові кроки", ідеться у повідомленні канцелярії глави уряду Ізраїлю, поширеному у неділю, 8 жовтня.

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"Ми вступаємо в тривалу і важку війну. Війна була нав'язана нам кривавою атакою ХАМАСу. Перша фаза завершується в цей час знищенням більшої частини сил противника, які проникли на нашу територію. Водночас ми почали наступ, і він триватиме без застережень і без перепочинку - доти, доки не буде досягнуто мети. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", - ідеться у заяві прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху 8 жовтня.

Як повідомлялось, після початку бойових дій напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху, звертаючись до співгромадян, заявив, що країна перебуває у стані війни. Тепер це рішення ухвалено офіційно.

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Кількість жертв в Ізраїлі зростає

За останніми даними ізраїльського уряду, в Ізраїлі внаслідок нападів бойовиків ХАМАСу та ракетних ударів загинули понад 600 людей, поранень зазнали понад дві тисячі, з яких 200 перебувають у важкому стані. У заручниках бойовиків утримуються понад 100 ізраїльтян, повідомляє AFP.

У Секторі Гази через удари Ізраїлю у відповідь - 370 жертв та близько двох тисяч постраждалих, інформує dpa з посиланням на місцеву владу.