Ізраїль евакуює мешканців 28 поселень біля кордону з Ліваном

На тлі регулярних обстрілів з боку ліванської "Хезболли" Ізраїль вивозить мешканців прикордонних населених пунктів. Обміни ударами на кордоні Лівану і Ізраїлю тривають.

Після неодноразових нападів ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" Ізраїль вирішив евакуювати мешканців поселень на півночі країни, що розташовані на відстані до двох кілометрів від кордону з Ліваном, пише у понеділок, 16 жовтня, агенція dpa.

Офіс міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта повідомив у понеділок, що евакуації підлягають мешканці 28 поселень, їх повинні вивезти в безпечне місце за державний кошт і розмістити в гостьових будинках.

Напруженість на кордоні

Напередодні з території Лівану обстріляли ізраїльський населений пункту Штула. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою територією смугу завширшки в чотири кілометри на кордоні з Ліваном. Туди заборонили вхід і обмежили використання GPS.

У ніч на понеділок ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані "у відповідь на вчорашній вогонь по території Ізраїлю".

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Ізраїль готовий вести війну на кілька фронтів

Також напередодні речник ЦАХАЛу заявив, що Ізраїль готовий вести війну на два або більше фронти, і додав, що підтримуваний Іраном рух "Хезболла" нагнітає напруженість на ліванському кордоні, щоб перешкодити наступу Ізраїлю у Секторі Гази.

Між тим Іран, який офіційно підтримав напад палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль, 15 жовтня заявив, що "не залишиться просто спостерігачем у цій ситуації, якщо злочини Ізраїлю в Секторі Гази триватимуть".

"Хезболла" також підтримала напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1300 людей. Протягом наступного тижня "Хезболла" обстрілювала Ізраїль з південних районів Лівану. Ізраїльська армія завдавала ударів у відповідь.

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