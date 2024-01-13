Іран зміцнює кордони ракетами та безпілотниками

На тлі зростання напруженості у західноазіатському регіоні Іранзміцнює свої кордони ракетними підрозділами та безпілотниками, оголосив у суботу, 13 січня, командувач сухопутними військами ісламської республіки, генерал Кіюмарс Гейдарі.

В інтерв'ю іранському державному інформаційному агентству IRNA він уточнив, що задля "постійної безпеки" країни на кордонах також розміщені 11 бойових сухопутних підрозділів. При цьому Гейдарі заперечив існування явної зовнішньої загрози Ірану.

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Послання від Байдена

Між тим президент США Джо Байден 13 січня розповів журналістам, що його адміністрація передала Ірану "приватне повідомлення", в якому йдеться про відповідальність за підтримуваних Іраном хуситів у їх нападах на комерційні судна в Червоному морі.

"Ми зробили це приватно і ми впевнені, що добре підготувалися", - зазначив американський президент, тоді як американські ВМС нанесли новий удар по позиціях хуситів у Ємені.

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Ще одна атака

Суботня атака крилатими ракетами "Томагавк", запущеними з борту есмінця USS Carney, за повідомленням американського командування, мала на меті вразити радіолокаційну базу повстанців у столиці Ємену Сані.

Утім, офіційний представник бойового угруповання Насреддін Амер, в інтерв'ю катарській телерадіокомпанії "Аль-Джазіра" запевнив, що атака не призвела до жодних матеріальних чи людських втрат. "Американці відповідатимуть за наслідки цієї агресії. Відповідь прийде в найкоротші терміни", - додав він.

Напередодні, після першої масової атаки союзних сил США та Великобританії, хусити оголосили, що всі інтереси цих двох країн віднині є законними цілями у відповідь на "пряму і оголошену агресію проти республіки Ємен".