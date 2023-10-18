За ракети і дрони: США запровадили санкції щодо Ірану

Санкції запроваджені також щодо суб'єктів у Китаї і Венесуелі за підтримку іранської програми з розробки безпілотників і ракетні програми. Про санкції заявив і ЄС, бо сплинув термін дії обмежень за резолюцією РБ ООН.

Влада США у середу, 18 жовтня, оголосила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранські ракетні програми та програми з розробки безпілотників, оскільки у цей день сплинув термін дії обмежень за резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) 2015 року.

Санкції запроваджені щодо суб'єктів, базованих в Ірані, Китаї та Венесуелі, повідомило міністерство фінансів США. Ідеться про 11 фізичних, вісім юридичних осіб та одне судно. Зазначається, що ці особи "матеріально підтримували" Іран у виробництві та розповсюдженні ракет і дронів.

"Нерозсудливий вибір Ірану продовжувати розповсюдження руйнівних безпілотників та іншої зброї сприяє продовженню численних конфліктів у регіонах по всьому світу", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у цьому контексті, що Вашингтон підтвердив свою "відданість використанню всіх наявних у нашому розпорядженні інструментів для протидії розробці, закупівлі та розповсюдженню Іраном ракет, безпілотних літальних апаратів та іншої небезпечної зброї".

Читайте також: Київ пропонує Заходу атакувати заводи дронів в РФ, Ірані та Сирії - ЗМІ

ЄС продовжив санкції щодо Ірану через ядерну угоду

Напередодні про санкції щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до ядерної та ракетної програм Ірану заявив і Європейський Союз (ЄС).

У поширеній 17 жовтня заяві йшлося про те, що в силі залишаються і санкції проти Корпусу вартових ісламської революції, а також заборони на торгівлю зброєю і ракетами. У заяві ЄС наголошувалось, що рішення не пов'язане з підтримкою Іраном палестинської ісламістської організації ХАМАС та її нападів на Ізраїль.

Читайте також: Як ХАМАС відтворив тактики й технології війни в Україні

Ідеться про те, що разом з історичною ядерною угодою з Іраном у 2015 році Радбез ООН ухвалив резолюцію, що ґрунтувалася на припущенні, що Іран зробить крок до відновлення довіри до мирного характеру своєї ядерної програми. "Цього не сталося", - йдеться у спільній заяві США та 46 інших держав-учасниць Ініціативи з безпеки у сфері нерозповсюдження зброї масового ураження (Proliferation Security Initiative).

"У цьому контексті вкрай важливо, щоб усі держави продовжували вживати заходів для протидії дестабілізуючій діяльності Ірану", - цитує заяву Reuters.