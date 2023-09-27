Київ пропонує Заходу атакувати заводи в Ірані та Сирії - ЗМІ

Партнери отримали від України секретний документ про "шахеди". Союзникам повідомили про європейські компоненти у дронах і запропонували атакувати виробничі об'єкти РФ, Ірану та Сирії, пише The Guardian.

Україна надіслала своїм західним союзникам пропозицію атакувати заводи з виробництва дронів в Ірані, Сирії та Росії. Про це у середу, 27 вересня, повідомило британське видання The Guardian з посиланням на отриманий секретний документ, який, як стверджується, український уряд представив у серпні урядам країн Великої сімки (G7).

"Зазначене може бути здійснене силами оборони України в разі надання партнерами необхідних засобів ураження", - цитує видання документ. Ідеться про ракети дальнього радіусу дії.

У документі пояснюється, що поставки дронів Shahed-136/131 з Ірану до Росії відбуваються через Каспійське море. З Тегерану дрони доставляють в іранський порт Амірабад, звідки відправляють в російську Махачкалу. Крім того, вказується, що Іран вже диверсифікував своє виробництво за допомогою сирійського заводу, який постачає безпілотники до порту у Новоросійську.

При цьому The Guardian припускає, що на ідею атакувати "виробничі об'єкти в Росії, Ірані та Сирії" західні союзники "напевно, відреагували б відмовою".

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У "шахедах" виявили європейські компоненти

У згаданому документі йдеться також про те, що на українські міста за попередні місяці РФ здійснила понад 600 атак дронами, які містили західні технології.

Загалом Україна виявила в уламках моделей Shahed-131 і Shahed-136 по 52 і 57 електричних компонентів відповідно, виробниками яких назвали п'ять європейських організацій, зокрема польську "дочку" британської транснаціональної компанії.

"Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі", - йдеться у звіті.

При цьому немає жодних припущень про порушення з боку західних компаній, чиї деталі ідентифікували, вказує видання. "Іранське виробництво безпілотників адаптувалося і здебільшого використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або взагалі не контролюється", - йдеться в документі.

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Реакція з України на статтю Guardian

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поширив статтю, назвавши її "дуже важливим матеріалом".

Він підтвердив наявність європейських компонентів у дронах: "Ми знаходимо докази використання мікроелектроніки та інших компонентів у безпілотниках, зокрема, в "Ланцетах", "Орланах", Shahed та інших, яка походить з країн Європи та Азії. Наші рекомендації включені в санкційні пакети, але санкцій потрібно значно більше".

При цьому ймовірну пропозицію атакувати заводи-виробники дронів Єрмак не коментував.

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