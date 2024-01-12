ЄС розробляє план військової операції у Червоному морі

ЄС розробляє план військової операції у Червоному морі12 січня 2024 р.
Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться 22 січня, щоб обговорити можливу участь Європейського Союзу в ініціативі США щодо забезпечення безпеки комерційного судноплавства в Червоному морі, передає у п'ятницю, 12 січня, інформагентство dpa.
Агенція, посилаючись на власні джерела повідомляє: Служба зовнішніх справ ЄС підготувала початкові пропозиції про запуск нової спільної європейської військової операції. Вона ймовірно включатиме розгортання військових кораблів і повітряних систем раннього попередження, а можливо й розвідувальних літаків.
Натомість агенція AFP зазначає, що початкові пропозиції були сформовані ще до того, як американські і британські війська у п'ятницю вранці завдали ударів по позиціях повстанців-хуситів у Ємені. Розпочата США операція Prosperity Guardian розпочата США, має на меті збільшити міжнародну військову присутність у Червоному морі та запобігти нападам на кораблі. Великі судноплавні компанії все частіше уникають цього маршруту через атаки, які почастішали після початку бойових дій у Секторі Гази.
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Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі
Від початку війни Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, оголошеної після масованого нападу терористів, хусити почали атакувати судна у Червоному морі. Вони стверджують, що нападають на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення. Вони обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ у Секторі Гази.
Станом на зараз зафіксовано вже 27 атак. Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків глобальних морських перевезень - це п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти та 30 відсотків усіх контейнерних перевезень.
У середині грудня США після серії нападів хуситів на комерційні судна оголосили початок воєнної операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. До цієї операції доєдналися Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.