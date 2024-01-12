ЄС розробляє план військової операції у Червоному морі

Євросоюз може розгорнути в Червоному морі спільну військову місію із захисту комерційного судноплавства. Керівники зовнішніх міністерств обговорять це питання за тиждень.

Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться 22 січня, щоб обговорити можливу участь Європейського Союзу в ініціативі США щодо забезпечення безпеки комерційного судноплавства в Червоному морі, передає у п'ятницю, 12 січня, інформагентство dpa.

Агенція, посилаючись на власні джерела повідомляє: Служба зовнішніх справ ЄС підготувала початкові пропозиції про запуск нової спільної європейської військової операції. Вона ймовірно включатиме розгортання військових кораблів і повітряних систем раннього попередження, а можливо й розвідувальних літаків.

Натомість агенція AFP зазначає, що початкові пропозиції були сформовані ще до того, як американські і британські війська у п'ятницю вранці завдали ударів по позиціях повстанців-хуситів у Ємені. Розпочата США операція Prosperity Guardian розпочата США, має на меті збільшити міжнародну військову присутність у Червоному морі та запобігти нападам на кораблі. Великі судноплавні компанії все частіше уникають цього маршруту через атаки, які почастішали після початку бойових дій у Секторі Гази.

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Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Від початку війни Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, оголошеної після масованого нападу терористів, хусити почали атакувати судна у Червоному морі. Вони стверджують, що нападають на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення. Вони обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ у Секторі Гази.

Станом на зараз зафіксовано вже 27 атак. Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків глобальних морських перевезень - це п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти та 30 відсотків усіх контейнерних перевезень.

У середині грудня США після серії нападів хуситів на комерційні судна оголосили початок воєнної операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. До цієї операції доєдналися Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.