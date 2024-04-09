Війна у Секторі Гази. Наскільки ще сильним є ХАМАС?

Війна між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу триває вже пів року. Незважаючи на військову перевагу Ізраїлю, палестинські бойовики не переможені. Міць ХАМАСу навряд чи можна точно оцінити, але є низка ознак.

Палестинський радикальний ісламістський рух ХАМАС, який ЄС, Німеччина, США та багато західних країн визнали терористичною організацією, і через пів року після початку військової операції ізраїльської армії (ЦАХАЛ) у Секторі Гази, у військовому відношенні досі не переможено і продовжує боротися. Як довго це триватиме, поки що невідомо. Тож наскільки ж насправді сильний ХАМАС?

Цифри, які важко перевірити

На це питання навряд чи можна дати точну відповідь, визнає політолог Гішам Геллієр із лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Це, за його словами, пояснюється тим, що обидві сторони конфлікту у Секторі Гази зацікавлені у перебільшенні своїх успіхів.

Внесений ЄС до списку терористів Ях'я Сінвар, глава ХАМАС у Секторі Гази, травень 2019 року Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS/picture alliance

"Звичайно, ХАМАС хоче сказати, що не зазнав серйозної поразки, що в нього є чудова зброя або щось подібне, - додає Геллієр. - І навпаки, Ізраїль прагне підкреслити, що досяг великих результатів у досягненні своїх цілей. Тож щодо цього, ймовірно, є багато пропаганди з обох сторін. Однак я припускаю, що ізраїльтяни більшою мірою підживлюють її, тому що вони брали участь у набагато більшій кількості операцій (ніж раніше. - Ред.) і зазнали значно більших втрат".

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Видимі наслідки

Однак наслідки військової інтервенції Ізраїлю, безумовно, помітні, зазначає Джил Мурсіано, виконавчий директор Ізраїльського інституту регіональної зовнішньої політики. Наприклад, кількість ракетних обстрілів значно знизилася - навіть поблизу кордону Ізраїлю із Сектором Гази. "У цьому районі кількість випущених ракет і спричинених ними втрат практично повністю скоротилася", - підкреслює Мурсіано.

Крім того, за його словами, операція ЦАХАЛу у центральній частині Сектору Гази призвела до знищення основних ліній із виготовлення сучасної зброї, ракет, безпілотників та інших видів озброєнь: "Це значна шкода військовому потенціалу, який ХАМАС створював протягом багатьох років".

За оцінкою Міхаеля Мільштейна, у минулому співробітника ізраїльської військової розвідки, нині дослідника в Центрі Моше Даяна при Тель-Авівському університеті, вже знищено близько 70-80 відсотків ракетного арсеналу ХАМАС. Це також пов'язано з тим, що ХАМАСу дедалі частіше не вистачає комплектуючих: "Раніше більша частина їхніх поставок здійснювалася контрабандним шляхом через прикордонний пункт Рафах. Однак тепер він контролюється найретельнішим чином. Тому ХАМАС майже не отримує нових поставок".

Проте, уточнив Мільштейн, підземні тунелі в Газі продовжують створювати проблеми для ізраїльської армії: "Я виходжу з того, що ХАМАС усе ще може використовувати понад 50 відсотків тунелів". І це, вважає дослідник із центру Даяна, робить пересування бойовиків важко передбачуваним і забезпечує їм захист.

Значні втрати у особовому складі ХАМАС

Кобі Міхаель, військовий аналітик з ізраїльського Інституту досліджень національної безпеки, каже, що ХАМАС зазнав значних втрат в особовому складі. Ізраїльська армія знищила 20 із приблизно 24 батальйонів ХАМАСу, написав аналітик на сайті інституту в середині березня.

Зруйнований унаслідок ізраїльського авіаудару будинок у Секторі Гази, 20 березня 2024 року Фото: Ashraf Amra/Anadolu/picture alliance

Також, за його словами, було ліквідовано стратегічні об'єкти ХАМАСу і центри військового виробництва. Однак Міхаель вважає, що воєнізовані структури ХАМАСу зможуть відродитися, незважаючи на втрати. Це означає, що бойовики, як і раніше, можуть становити загрозу для ізраїльських збройних сил - "але без передових ракетних можливостей, які були продемонстровані під час цієї війни".

У Джила Мурсіано аналогічна точка зору. На його думку, ХАМАС усе ще може проводити операції невеликими групами на основі партизанської тактики, але на батальйонному рівні більше не здатний виконувати завдання. За даними Мурсіано, у місті Рафах досі діють ще чотири батальйони: "Можливо, вони були ослаблені ізраїльською армією, але все ще боєздатні".

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При цьому, зазначає Міхаель Мільштейн, Ізраїль стоїть перед викликом: хоча ЦАХАЛ знищив близько третини з 30 тисяч бійців ХАМАС, вони можуть доволі швидко поповнити втрати. "Для цього не потрібно робити нічого особливого, крім вербування молодих палестинців. З цим у них навряд чи виникнуть проблеми, адже в Секторі Гази є багато молодих палестинців, які хочуть приєднатися до бойовиків ХАМАСу", - констатує Мільштейн.

Розсіяна загроза та політична альтернатива

Згідно з доповіддю управління директора Національної розвідки США, Ізраїль, найімовірніше, ще тривалий час стикатиметься зі збройним опором з боку терористів ХАМАСу. "Військові будуть зайняті нейтралізацією підземної інфраструктури ХАМАС", - йдеться в доповіді.

Джил Мурсіано Фото: 2018 by SWP

На думку Гішама Геллієра, ХАМАС не зможе більше бути такою загрозою, якою був ще кілька місяців тому. "Я не думаю, що ХАМАС у змозі здійснити атаку, подібну до тієї, що сталася 7 жовтня. У цьому відношенні він, імовірно, дуже сильно відкинутий назад", - вважає Геллієр.

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Що зараз потрібно, так це дії у сфері політики, переконаний Джил Мурсіано. "Сектору Гази необхідна політична альтернатива. Якщо вона не з'явиться, військові успіхи зрештою нічого не принесуть. Ми повинні запобігти виникненню політичного вакууму в Секторі Гази. Тому що він знову буде негайно заповнений військовим шляхом", - підсумував Мурсіано.