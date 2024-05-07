Ізраїль захопив палестинську частину КПП у місті Рафах

Ізраїльські військові повідомили про встановлення "оперативного контролю" над палестинською ділянкою КПП "Рафах", який зупинив роботу. Над контрольно-пропускним пунктом майорить ізраїльський прапор.

Ізраїльські військові в ніч проти вівторка, 7 травня, повідомили про встановлення "оперативного контролю" над палестинською ділянкою контрольно-пропускного пункту (КПП) "Рафах" у південній частині Сектору Гази. ЗМІ Ізраїлю показали кадри, на яких видно, що над палестинською ділянкою КПП майорить ізраїльський прапор.

Увечері 6 травня ізраїльські військові повідомили про нанесення "прицільних ударів" по східній частині міста Рафах, внаслідок яких було вбито 20 бойовиків терористичного угруповання ХАМАС. Ізраїльські солдати також заявили, що знайшли три тунельні шахти. Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомив, що значна більшість цивільних осіб вже залишили зону евакуації у Рафаху.

КПП "Рафах" зупинив роботу

КПП "Рафах" було захоплено танкістами однієї з ізраїльських бронетанкових бригад, повідомили ізраїльські військові та палестинська сторона. Представник Палестинської національної адміністрації заявив, що КПП, через який проходила більша частина гуманітарної допомоги для Сектору Гази, зупинив роботу.

"Вся західна частина Рафаха перетворилася на театр військових дій, бомбардування не припиняються", - зазначив він, додавши, що гуманітарні працівники покинули цей район, побоюючись обстрілу.

Напередодні ізраїльські військові розпочали евакуацію мирних жителів з Рафаху, готуючись до наступу на місто, яке називають останнім бастіоном ХАМАСу в Секторі Гази. Союзники закликали Ізраїль відмовитися від військової операції, побоюючись численних мирних жертв, адже у Рафах прибуло понад мільйон палестинських біженців, які рятувалися від боїв інших районах Гази.

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ХАМАС погодився на припинення вогню

Після того як ізраїльські військові та техніка увійшли у Рафах, ХАМАС заявив про згоду на припинення вогню у Секторі Гази. Представники руху поінформували про це прем'єр-міністра Катару і голову єгипетської розвідки, які виступили посередниками.

У той же час телеканал "Аль-Джазіра" з посиланням на високопоставленого представника ХАМАСу повідомив, що пропозиція, прийнята угрупуванням, включає повне виведення ізраїльських військ з Сектору Гази, повернення біженців та обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених.

Зі свого боку один із ізраїльських чиновників повідомив Reuters, що посередники передали угрупованню "пом'якшену" пропозицію Єгипту, яка не влаштовує Ізраїль.

Ізраїль місяцями погрожував розпочати наземний наступ на Рафах, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху останніми тижнями зайняв безкомпромісну позицію, пообіцявши атакувати місто, навіть якщо буде досягнуто угоди про звільнення заручників, нагадує dpa.