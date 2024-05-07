Ізраїль наступатиме на Рафах до звільнення бранців - міністр

Наступ на Рафах триватиме до звільнення заручників, але Ізраїль готовий на компроміс, заявив Йоав Галант. Тим часом ООН та Німеччина закликали відновити роботу КПП "Рафах" та "Керем-Шалом".

Наземна операція Армії оборони Ізраїлю в місті Рафах у Секторі Гази триватиме до знищення палестинського радикального ісламістського угрупування ХАМАС або "поки нам не почнуть повертати заручників", заявив у вівторок, 7 травня, міністр оборони країни Йоав Галант.

"Ми готові йти на компроміси, щоб (звільнити. - Ред.) заручників, але якщо цього варіанту немає, ми поглибимо операцію, це відбуватиметься по всій Газі, на півдні, в центрі і на півночі. ХАМАС розуміє лише силу, тому ми посилимо наші дії, а військовий тиск призведе до того, що ми розгромимо організацію ХАМАС", - наводить його слова The Times of Israel.

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху назвав останні пропозиції ХАМАСу щодо припинення вогню в Секторі Гази "дуже далекими від життєво важливих вимог Ізраїлю". Він повідомив, що доручив ізраїльській переговорній групі, яка перебуває в Каїрі, "твердо дотримуватися" умов щодо звільнення заручників і вимог щодо забезпечення безпеки.

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Гутерріш: необхідно відкрити КПП для гуманітарної допомоги

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у вівторок наголосив, що гуманітарна ситуація у Секторі Гази є "жахливою". Аби забезпечити доставку гуманітарної допомоги він закликав негайно відновити роботу пунктів пропуску "Рафах", закритого після захоплення ЦАХАЛом, та "Керем-Шалом", зачиненого після обстрілу ХАМАСу.

"Я повторюю свій заклик до обох сторін проявити політичну мужність і не пошкодувати зусиль для досягнення угоди зараз", - зазначив генсек.

Із подібними застереженнями щодо ситуації у Секторі Гази і наслідків наступу на Рафах виступила і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Мільйон людей не може розчинитися в повітрі. Вони потребують захисту. Вони терміново потребують подальшої гуманітарної допомоги. З цією метою прикордонні переходи "Рафах" і "Керем-Шалом" повинні бути негайно відкриті", - написала вона у соумережі Х.

Ізраїль застерігають від подальшого наступу на Рафах

Антоніу Гутерріш також зазначив, що наслідки подальшого наступу Ізраїлю на Рафах будуть відчутні далеко за межами Сектора Гази.

"Навіть найкращі друзі Ізраїлю чітко розуміють: напад на Рафах був би стратегічною помилкою, політичною катастрофою та гуманітарним кошмаром. Я закликаю всіх тих, хто має вплив на Ізраїль, зробити все від них залежне, щоб допомогти запобігти ще більшій трагедії", - наголосив Гутерріш.

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