Ізраїль закрив головний КПП для доставки гумдопомоги Газі

Після ракетного обстрілу ХАМАСу Ізраїль закрив прикордонний перехід, що використовувався як головний для поставок гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Ізраїль у неділю, 5 травня, закрив найважливіший прикордонний перехід для постачання гуманітарної допомоги до Сектора Гази "Керем-Шалом" після його обстрілу радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС.

"Перехід "Керем-Шалом" закритий для проїзду вантажівок з гуманітарною допомогою", - ідеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю у Telegram.

Відповідальність за обстріл взяли на себе "Бригади Аль-Кассама" - військове крило ХАМАСу, повідомляє CNN. Інформацію про те, що КПП обстріляли "палестинські збройні групи" підтвердив також генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) Філіппе Лаццаріні.

"Я також закликаю ХАМАС та інші збройні групи припинити будь-які атаки на пункти пропуску гуманітарних вантажів", - написав він у соцмережі Х.

Водночас він звинуватив владу Ізраїлю у створенні перешкод для доступу гуманітарних організацій до Сектора Гази.

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Перемовини про припинення вогню гальмують

Тим часом непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАСом щодо припинення вогню, черговий раунд яких відбувся у Каїрі цими вихідними, не принесли суттєвих зрушень. Ізраїль не направив на них делегацію, очікуючи реакції бойовиків на свою пропозицію, пише dpa.

Вона полягає у запровадженні шеститижневого припинення вогню в Секторі Гази в обмін на звільнення 40 ізраїльтян, які залишаються в ісламістів у заручниках.

Своєю чергою ХАМАС наполягає на тому, що будь-яка угода має передбачати повноцінне припинення воєнної операції Ізраїлю у Секторі Гази та виведення ізраїльських військ із регіону, зазначає CNN.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у неділю заявив, що "не може погодитися" з вимогами ХАМАСу припинити війну у Секторі Гази. "Ми не готові прийняти ситуацію, в якій батальйони ХАМАСу вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть під контроль Газу, відбудують свою військову інфраструктуру та повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх поселеннях, у містах на півдні, в усіх куточках країни", - наголосив він.

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Війна Ізраїлю і ХАМАСу

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу здійснили масовану атаку на Ізраїль ракетами, а також вторглися на його територію. За даними Ізраїлю, тоді загинули 1170 людей, 250 були вивезені до Сектора Гази як заручники (частину людей вдалося згодом звільнити).

У відповідь Ізраїль оголосив війну ХАМАСу і проводить військову операцію у Секторі Гази. За останніми даними палестинських служб охорони здоров'я, які неможливо перевірити з незалежних джерел, у Секторі Гази відтоді загинули понад 34 тисячі людей.